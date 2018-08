L' acqua non è uguale per tutti

Gole di Raganello - procuratore : “Il problema non è la bomba d’acqua - ma la gestione dell’allerta” : “I ruoli sono distinti. La Protezione civile, come da suo compito, lunedì ha rilevato il grado di allerta, e l’ha trasmessa agli uffici degli enti locali. Ora bisogna vedere l’ente locale come ha tradotto quell’allerta: che cosa ha fatto scattare. Dovrebbero esistere quasi degli automatismi, invece c’erano gravi defaillance nel sistema. Quindi ribadisco:il problema non è la bomba d’acqua, ma come è stata ...

Gli esercizi da fare in acqua per non arrivare impreparate a settembre : L’estate è la stagione dell’acqua. Per combattere la disidratazione, per dissetare la pelle che con i raggi del sole esaurisce tutte le sue riserve idriche e di protezione, e per non fare le pigre al mare. I benefici di muoversi in acqua durante le vacanze partono da un presupposto: allenarsi non è un dovere, ma diventa divertente e un momento di relax. Con il plus di mantenervi in forma e di risparmiarvi il classico rientro shock in ...

Allarme maltempo in Italia oggi - bomba d’acqua in Maremma e non solo : disagi : Altro martedì nero per l’Italia. Una settimana fa, a quest’ora, il terribile incidente di Bologna con un autocisterna contenente GPL che, a causa di un impatto, ha causato la morte di una persona e il crollo di una delle arterie principali della viabilità Italiana. Adesso, oggi martedì 14 agosto 2018, il crollo del viadotto Morandi: il ponte della A10 ha causato almeno 11 vittime ma il bilancio, purtroppo, è destinato ad aumentare. I ...

acqua SANTA CROCE RITIRATA : MINISTERO - "NON BEVETELA"/ Ultime notizie : azienda - "lotto venduto nei ristoranti" : L'ACQUA SANTA CROCE RITIRATA dai supermercati: il MINISTERO dispone il ritiro precauzionale delle bottigliette per la presenza dl alcune particelle. "Non bevetela".(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 16:11:00 GMT)

acqua Santa Croce ritirata dai negozi. Il ministero : “Non bevetela” : Il ministero della Salute lancia una nuova allerta, predisponendo il ritiro dai negozi di un lotto di Acqua Santa Croce. L’Acqua oligominerale è stata ritirata dagli scaffali dei supermercati di tutta Italia dopo che il dicastero ha diffuso un comunicato ufficiale. Secondo quanto riportato sul sito del ministero, si tratta di bottiglie in vetro da un litro. Il lotto incriminato è il numero BL060A10, con scadenza a marzo 2020 ed è stato ...

acqua Santa Croce ritirata dai supermercati - il ministero invita a non berla : Il ministero della Salute, nelle scorse ore, ha lanciato un'allerta relativa ad una diffusa marca di Acqua minerale. In un comunicato ha invitato a non bere Acqua oligominerale Santa Croce appartenente ad uno specifico lotto. Subito, dagli scaffali della piccola e della grande distribuzione, sono state ritirate migliaia di bottiglie di vetro in formato da un litro. Non è la prima volta che dell'Acqua minerale viene tolta dal mercato qualche mese ...

Ritirata acqua Santa Croce : quale formato e lotto da non consumare secondo il Ministero della Salute : L’acqua Santa Croce è protagonista di un ritiro forzato e stabilito, in via precauzionale, dal Ministero della Salute. I consumatori dovranno stare alla larga da uno specifico formato del prodotto e da un altrettanto determinato lotto e questo per un possibile reale rischio per la loro Salute. Il comunicato del Ministero parla chiaro: l’acqua Santa Croce nella bottiglia da 1 litro in vetro (venduta in confezioni da sei) è ...

acqua Santa Croce ritirata dai negozi. Il ministero : "Non bevetela" : Nuova allerta dal ministero della Salute. Questa volta a finire nel mirino del dicastero è un lotto di Acqua oligominerale Santa Croce. La comunicazione diffusa venerdì 10 agosto ha portato al ritiro dagli scaffali del supermercato delle bottiglie di vetro da un litro.Il richiamo riguarda le bottiglie dello stabilimento Sorgente Fiuggino-Canistro, in provincia dell'Aquila, con numero di lotto BL060A10 e data di scadenza marzo 2020. Il ministero ...

“Non bevetela”. acqua in bottiglia di nota marca ritirata dai supermercati. Ragioni e lotti interessati : “Non bevetela”. Questo il sunto di un comunicato, diramato poche ore fa, dal Ministero della Salute. L’allarme diffuso dal dicastero ha portato al ritiro dagli scaffali del supermercato le bottiglie di vetro da un litro di Acqua Santa Croce. Nello specifico, il richiamo riguarda le bottiglie uscite dallo stabilimento Sorgente Fiuggino-Canistro, in provincia dell’Aquila, con numero di lotto BL060A10 e data di scadenza ...

