La voce della Politica I non pendolari di Basilicata sollecitano interventi allo scalo di

Se il '68 della guerra in Vietnam ha la voce di Aretha Franklin. Succede a Venezia : Aretha Franklin e il '68. La voce di 'Lady Soul', che si è spenta il 16 agosto, e la memoria di un anno che dell'opposizione alla guerra in Vietnam ha fatto la sua bandiera e il suo spirito-guida. Due miti assoluti del '900 che rischiavano di non avere cittadinanza alla imminente 75a Mostra di Venezia: il primo per mancanza di tempo, il secondo, a cinquant'anni esatti dal sussulto che sognò di portare l'immaginazione al potere, per ...