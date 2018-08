La versione di Jimmy | «Su Asia? Finora ho taciuto per vergogna»

vanityfair

(Di giovedì 23 agosto 2018) C’è un nuovo capitolo della (brutta) storia (tirata fuori dal New York Times) secondo cuiArgento avrebbe pagatoBennet, ex attore che la voleva accusare di molestie subite quando aveva 17 anni, nel 2013. E dopo lei (che in un comunicato ha negato di avere mai fatto sesso con lui, proprio mentre Tmz, sito di gossip americano, pubblica uno scambio di suoi sms privati in cui invece ammette «ci ho fatto sesso, ma non sapevo fosse minorenne») arriva ladi lui. «Nei giorni scorsi non ho fatto dichiarazioni perché ero addolorato e mivo che tutto questo fosse reso pubblico», parla per la prima volta al New York Times. «All’epoca dei fatti (già nel 2004 lui aveva interpretato il ruolo di suo figlio nel film Ingannevole è il cuore più di ogni cosa, diretto dalla stessa, ndr) ero minorenne e ho cercato giustizia nel modo che a me sembrava più ...