La strategia senza capo né coda sull' Ilva

Imprese : Gelmini - da Di Maio il nulla - governo senza strategia : "Del resto, dovevamo aspettarcelo: sia nel contratto di governo che nel decreto dignità, non troviamo alcuna strategia di politica industriale. E anche oggi, in Aula a Montecitorio, l'ennesima ...

Imprese : Gelmini - da Di Maio il nulla - governo senza strategia : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Sono 144 i tavoli di crisi aperti presso il Ministero dello Sviluppo economico e circa 189 mila i lavoratori coinvolti. Questo significa tante, troppe famiglie in attesa di un futuro. Eppure dal ministro Di Maio il nulla: nessuna parola conclusiva sull’Ilva, nessuna soluzione per i dipendenti Alitalia, Trony o Bekaert, nessuna risposta concreta per tutte quelle piccole e medie Imprese le cui vicende ...

Imprese : Gelmini - da Di Maio il nulla - governo senza strategia : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Sono 144 i tavoli di crisi aperti presso il Ministero dello Sviluppo economico e circa 189 mila i lavoratori coinvolti. Questo significa tante, troppe famiglie in attesa di un futuro. Eppure dal ministro Di Maio il nulla: nessuna parola conclusiva sull’Ilva, nessuna soluzione per i dipendenti Alitalia, Trony o Bekaert, nessuna risposta concreta per tutte quelle piccole e medie Imprese le cui ...

Imprese : Rosato - Di Maio in aula senza strategia : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “è venuto in aula ma non ha detto nulla. Chiamato a riferire sui tavoli di crisi, Di Maio non è stato in grado di esporre una strategia complessiva per affrontare le situazioni difficili che coinvolgono aziende italiane. Ha sbagliato i numeri, ha confuso delocalizzazione e internazionalizzazione, ha promesso di rivolgersi all’Europa mentre questa ha già dato indicazioni, ha preso tempo su Alitalia e ...

Imprese : Rosato - Di Maio in aula senza strategia : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “è venuto in aula ma non ha detto nulla. Chiamato a riferire sui tavoli di crisi, Di Maio non è stato in grado di esporre una strategia complessiva per affrontare le situazioni difficili che coinvolgono aziende italiane. Ha sbagliato i numeri, ha confuso delocalizzazione e internazionalizzazione, ha promesso di rivolgersi all’Europa mentre questa ha già dato indicazioni, ha preso tempo su ...

Salvini oggi da Mattarella. La strategia : «Senza soldi la Lega sarà paralizzata» : Il caso dei 49 milioni: il leader non parlerà della sentenza ma delle conseguenze. L’ipotesi che al Colle salga anche Giancarlo Giorgetti