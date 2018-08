La Spagna rossa spara sui migranti a Ceuta

ilgiornale

(Di giovedì 23 agosto 2018) Non sono ancora le 9 di mercoledì mattina, quando nella zona nord del confine marocchino, blindatissimo, che divide l'Europa dall'Africa, si materializzano circa 200provenienti dalla zona più povera del continente, quella subsahariana. L'obiettivo è di scalare, sfondare, penetrare i sedici metri di filo spinato delle barricate che proteggono per un perimetro di 8 chilometri. Per questa ondata di disperati, oltrepassare il muro controllato da 800 agenti della Guardia Civil, da decine di vedette con cecchini armati, significa ottenere lo status di rifugiato o, se va male, il rimpatrio forzato. Alla fine il bollettino è di guerra: sette agenti di polizia feriti, mentre ihanno avuto la peggio. A decine sono precipitati dalla rete, respinti dai potenti getti d'acqua e proiettili di gomma. RPel