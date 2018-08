La riforma delle intercettazioni non piace al governo gialloverde

riforma pensioni 2018/ Verso aumento delle minime (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Verso aumento delle minime entro fine anno. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 20 agosto(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 12:14:00 GMT)

Senza riforma delle intercettazioni resta il “naming and shaming” - che errore : Al direttore - Il nuovo ministro di Giustizia, il grillino Alfonso Bonafede, ha bloccato quasi nel silenzio, praticamente nessuno ne ha parlato, l’entrata in vigore della riforma delle intercettazioni, promossa dal precedente ministro Orlando, che avrebbe dovuto operare a partire dal mese di luglio.

Perché per Fornero la riforma delle pensioni di Salvini è sbagliata : Quella di Salvini è ormai 'quasi un'ossessione'. E può avere delle conseguenze inaspettate. Il dibattito, ancora ai primissimi passi, sulla riforma delle pensioni , il governo vuole mettere la quota ...

Perché per Fornero la riforma delle pensioni di Salvini è sbagliata : Quella di Salvini è ormai “quasi un’ossessione”. E può avere delle conseguenze inaspettate. Il dibattito, ancora ai primissimi passi, sulla riforma delle pensioni (il governo vuole mettere la quota 100, tagliare gli assegni oltre i 4.000 euro, alzare le minime e contemporaneamente introdurre la flat tax) sta dando nuova visibilità a chi ha voluto la madre di tutte le riforme pensionistiche: Elsa Fornero, ...

riforma PENSIONI 2018/ Il Cods e le richieste delle donne al Governo (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Il Cods e le richieste delle donne al Governo. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 11 agosto(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 16:52:00 GMT)

Decreto Milleproroghe - slittano aumenti delle imposte sulle e-cig. Più tempo per la riforma di Bcc e banche popolari : slittano al prossimo anno gli aumenti delle imposte su sigarette elettroniche, pezzi di ricambio e liquidi. Si allungano i termini per il completamento della riforma delle banche popolari e di quelle di credito cooperativo varate dal governo Renzi, nonostante il nuovo esecutivo puntasse inizialmente a bloccare almeno quella delle Bcc. Passa dal 2019 al 2020 il termine per il passaggio al mercato libero di gas ed energia elettrica. E si spostano ...

Milleproroghe - ritirata la «controriforma» delle partecipate : Nel passaggio in Aula del decreto Milleproroghe salta l’affondo alla riforma delle partecipate targata Madia. Un correttivo approvato nella notte in commissione Affari costituzionali al Senato aveva colpito il pilastro della riforma, facendo slittare i termini per le alienazioni delle società fuori regola, cioè il cuore dell’attuazione del taglia-partecipate. Ma l’assalto è caduto nel passaggio in Aula a seguito ...

Milleproroghe - salta in extremis la «controriforma» delle partecipate : Nel passaggio in Aula del decreto Milleproroghe salta l’affondo alla riforma delle partecipate targata Madia. Un correttivo approvato nella notte in commissione Affari costituzionali al Senato aveva colpito il pilastro della riforma, facendo slittare i termini per le alienazioni delle società fuori regola, cioè il cuore dell’attuazione del taglia-partecipate. Ma l’assalto è caduto nel passaggio in Aula a seguito ...

Il Governo mette mano alla riforma delle carceri : Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al nuovo schema di decreto sull'ordinamento penitenziario che modifica la riforma delle carceri voluta dall'ex Guardasigilli Andrea Orlando. Scopo del ...

riforma delle relazioni sindacali nella sanità. La proposta di Cimo : ... da parte delle Regioni, e normative, da parte della Funzione Pubblica, anche a causa delle difficoltà applicative delle norme generali della Pa alle specificità del mondo sanitario e medico in ...

Governo - ok al decreto Milleproroghe. Proroga della riforma delle Bcc di 180 giorni : “Rafforzato legame con territorio” : Il consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge Milleproroghe, che contiene lo slittamento – con una Proroga di 180 giorni – “del termine della piena efficacia della riforma del credito cooperativo”. Le nuove misure riguarderanno anche le banche popolari. “Non solo una Proroga per consentire agli operatori di stare al passo con tutti gli adempimenti richiesti anche per le banche popolari – dice il presidente del ...

Ok al dl milleproroghe. Conte : rinviata la riforma delle intercettazioni : Roma, 24 lug., askanews, - 'Abbiamo approvato un decreto legge che contiene varie proroghe di termini in scadenza, in particolare abbiamo prorogato il termine di entrata in vigore della nuova ...

'Faremo la flat tax e la riforma delle pensioni' - Salvini - : Roma, 23 lug., askanews, - 'Ci hanno eletto per cambiare, se gli italiani avessero voluto proseguire sulla linea di Monti, Letta, Padoan, Renzi e Gentiloni avrebbero votato in modo diverso. Cercheremo ...

Legittima Difesa - il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede : “Favorevole alla riforma - ma no a diffusione libera delle armi in Italia” : Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede è favorevole a una riforma della Legittima Difesa, ma dice no alla diffusione libera delle armi in Italia. "In nessun modo la realizzazione dell'obiettivo riformatore, per come concepito dalla maggioranza, potrà portare alla liberalizzazione delle armi in Italia, la detenzione ed il porto delle quali risultano disciplinate da disposizioni normative rigorose sulle quali il Governo non avverte alcuna ...