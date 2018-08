La piccola Chiara si è svegliata dal coma | emozione ai funerali dei coniugi

"La piccola Chiara si è svegliata dal coma" - l'annuncio ai funerali dei coniugi napoletani morti nel Pollino : Emozione a Qualino durante il rito funebre per Antonio Santopaolo e Carmen Tammaro. La figlia Chiara era in coma farmacologico al Gemelli di Roma. In prima fila la sorella maggiore Michela, scampata alla violenza della piena