La linea dura di Di Maio contro l' Ue e i rischi della Brexit

Migranti - linea dura di Roma : i casi in cui l'Italia ha negato sbarco - : Dall'insediamento a Palazzo Chigi, il governo Conte ha mostrato fermezza sul tema dell'immigrazione, arrivando allo scontro con Bruxelles e alcuni Paesi europei: tensione culminata nella chiusura ...

Il governo conferma la linea dura contro Autostrade. Conte : sì alla revoca : Lo hanno annunciato ieri il premier Giuseppe Conte ed il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli. Ora l'azienda controllata dai Benetton avrà 15 giorni per le controdeduzioni -

Atlantia positiva ma sotto i massimi - Di Maio conferma linea dura su revoca concessioni : Atlantia positiva, +3,4% a 18,9250 euro, ma ben al di sotto del massimo della mattinata a 19,7450 euro dopo che il ministro e vicepremier Di Maio ha ribadito la "volontà politica" del governo di revocare le concessioni ad Autostrade per l'Italia e smentito le voci riguardanti una frenata dell'esecutivo sul tema. Ricordiamo che La Stampa ha riferito che i toni più ...

Crollo del ponte Morandi - linea dura del governo Conte : "Via la concessione ad Autostrade". Ma non è così facile : Revoca delle concessioni ad Autostrade per l'Italia. E' questa l'obiettivo di Conte e del suo governo giallo-verde dopo la strage provocata dal Crollo del ponte Morandi a Genova il 14 agosto. Ad ...

Conte e la linea con Salvini e Di Maio : se vogliamo durare servono risultati : Ancora scottato dal clamore che i media di mezzo mondo diedero al 'caso curriculum' e convinto di essere stato fatto ingiustamente a pezzi, Conte ha risposto per la prima volta a una raffica di ...

Inter-Modric : Perez continua con la linea dura. Ma il giocatore spinge : Luka Modric vuole l'Inter, ma il Real Madrid non ha intenzione di mollare il croato. Almeno stando a quanto riporta "Marca". Il centrocampista ex Tottenham aspetta un incontro faccia a faccia con ...

Colombia - Duque è presidente : linea dura con guerriglia e Maduro : Bogota, 8 ago., askanews, - Ivan Duque ha assunto le funzioni di presidente della Colombia, determinato ad inasprire la politica del suo predecessore nei confronti della guerriglia e a stringere ulteriormente l'assedio diplomatico del governo di Nicolas Maduro, nel confinante Venezuela. Delfino dell'ex presidente ...

Napoli - linea dura al 'Ciottolo' : sigilli alle aree esterne del locale : L'ultimo intervento risale all'altra sera: la polizia municipale s'è presentata davanti al 'Ciottolo', il noto locale di via Vespucci, punto di ritrovo per tanti nottambuli della movida, ha ...

Trump a Conte : 'Bene la linea dura dell'Italia su migranti e confini' : Parlando dallo Studio Ovale, il leader Usa ha ringraziato il premier italiano "di essere qui" e ha spiegato che "abbiamo sviluppato un'amicizia nel corso del G7 e di alcune telefonate". "Con Italia ...

Trump a Conte : 'Bene linea dura Italia su migranti e confini' : "Sono molto Contento di quello che sta facendo l'Italia sull'immigrazione e sono d'accordo con la vostra gestione dei confini". Lo ha detto il presidente americano, Donald Trump, nel corso del suo ...

'Via dagli uffici' - la linea dura dell'Anm contro gli ex autisti : Basta stare dietro la scrivania, si torna in strada. L'Anm stringe la morsa sugli ex autisti dichiarati inidonei alla guida e passati in ufficio a svolgere mansioni impiegatizie, pur mantenendo la ...

Salvini caccia vu cumprà e abusivilinea dura sulle spiagge italiane : Il Viminale inaugura la linea dura contro venditori abusivi sulle spiagge italiane. L'elenco dei comuni che riceveranno i fondi per i controlli Segui su affaritaliani.it