La Lazio si allena | anche | via WhatsApp

Lazio - 30mila presenti col Napoli. Marusic salta l'allenamento : Ci si attendono numeri importanti sugli spalti dell'Olimpico per la sfida di esordio in campionato. Intanto la squadra è scesa in campo nella mattinata

Perugia - Nesta : 'Allenare la Lazio? Magari! Su Milinkovic...' : Alessandro Nesta , allenatore del Perugia , parla a RMC Sport della Lazio , suo ex club: 'Inzaghi ha dato un'identità chiara a una squadra fatta di buonissimi giocatori. Non me l'aspettavo, veramente. Ci ho giocato insieme diversi anni ma non credevo ...

Lazio - Berisha corre verso il rientro : l'ex Salisburgo si è allenato anche nella mattinata libera : Fisioterapia, corsa blanda e riposo. Valon Berisha corre verso il rientro. l'ex centrocampista del Salisburgo continua ad allenarsi anche quando i compagni riposano. Nel quinto giorno di ritiro a ...

Lazio - Berisha corre verso il rientro : l'ex Salisburgo si allena anche nella mattinata libera : Fisioterapia, corsa blanda e riposo. Valon Berisha corre verso il rientro. l'ex centrocampista del Salisburgo continua ad allenarsi anche quando i compagni riposano. Nel quinto giorno di ritiro a ...

Lazio - tre tiratori per Inzaghi : Luis Alberto - Cataldi e Durmisi si allenano sulle punizioni : I tiratori scelti sono pronti. Luis Alberto, Cataldi e Durmisi si prenotano per i calci piazzati della stagione che verrà. La sfida sui tiri dal limite dell'area chiude la seduta pomeridiana del ...

Lazio - che frecciata di Felipe Anderson nei confronti di Inzaghi : il brasiliano a gamba tesa sul suo ex allenatore : Il giocatore brasiliano è tornato a parlare degli ultimi mesi trascorsi alla Lazio, lanciando una frecciata a Simone Inzaghi Felipe Anderson non ha smaltito la delusione per come sono andate le cose lo scorso anno alla Lazio, una stagione tribolata conclusa con la mancata qualificazione alla Champions League. Simone Inzaghi –AFP/LaPresse Il brasiliano adesso si è accasato al West Ham e, dall’Inghilterra, non ha lesinato ...

Lazio - Immobile si ferma - ma non preoccupa : contusione al ginocchio in allenamento : Un grande spavento e niente di più. Ciro Immobile alza bandiera bianca a pochi minuti dalla fine dell'allenamento. Mentre Inzaghi continua a testare il 3-5-2, il capocannoniere della Serie A si ...

Lazio - l'ex allenatore Eriksson ad un passo dalla panchina dell'Iraq : Secondo quanto riferito da Sky Sport Uk Sven Goran Eriksson è ad un passo dalla panchina della nazionale dell 'Iraq . Il tecnico ex tra le altre della Lazio potrebbe essere annunciato come nuovo ct già la prossima settimana.

Lazio - tempo di allenamenti : Inzaghi prepara la squadra sul piano psicologico e tattico : dal nostro inviato AURONZO DI CADORE Tre minuti contro l'Inter, quattro contro il Salisburgo. Sette minuti che hanno cancellato l'ottimo in pagella che poteva essere scritto in fondo alla stagione ...

Lazio - primo allenamento per Durmisi. Parolo : 'Manteniamo mentalità vincente' : Meno uno al ritiro di Auronzo Cadore. La Lazio svolge il penultimo allenamento della settimana a Formello alla viglia della partenza per il Veneto. Ancora assenti Caceres e Milinkovic, in vacanza dopo ...

Lazio : oggi primo allenamento stagionale : E’ in programma per oggi pomeriggio alle ore 18:00 presso il Centro Sportivo di Formello il primo allenamento stagionale della Lazio. Il gruppo, con mister Inzaghi al timone, sosterra’ alcune sedute di allenamento tra le mura dell’impianto di casa prima di trasferirsi in quel di Auronzo di Cadore per le due settimane di ritiro estivo (14-28 luglio).L'articolo Lazio: oggi primo allenamento stagionale sembra essere il primo ...

Lazio : domani primo allenamento sragionale : E’ in programma per domani pomeriggio alle ore 18:00 presso il Centro Sportivo di Formello il primo allenamento stagionale della Lazio. Il gruppo, con mister Inzaghi al timone, sosterra’ alcune sedute di allenamento tra le mura dell’impianto di casa prima di trasferirsi in quel di Auronzo di Cadore per le due settimane di ritiro estivo (14-28 luglio).L'articolo Lazio: domani primo allenamento sragionale sembra essere il ...

Mondiali Russia 2018 – Neymar - che faccia da schiaffi! In allenamento le prove di… simuLazione [GALLERY] : Neymar, allora è vizio! Il numero 10 verdeoro simula anche in allenamento: prove superate in vista dei quarti di finale contro il Belgio Neymar sorride in allenamento, dopo la vittoria agli ottavi di finale col suo Brasile, contro il Messico. Il numero 10 verdeoro è finito al centro delle polemiche a causa del suo atteggiamento in campo: Neymar è stato infatti protagonista di una evidentissima simulazione che ha fatto infuriare tutti i ...