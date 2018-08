La forza delle terremotate

vanityfair

(Di giovedì 23 agosto 2018) Questo articolo è stato pubblicato sul numero 34 di «Vanity Fair», in edicola fino al 29 agosto 2018. A due anni esatti dal terremoto che il 24 agosto colpì il Centro Italia, ad Amatrice le ruspe sono ancora al lavoro. Il selfie tra le macerie continua a tirare, specie nel weekend: «Meglio: dobbiamo sfruttare il fatto che la gente ci guarda. L’Appennino del Centro Italia era una zona depressa ben prima del sisma, ricostruire come prima non servirebbe a nulla. Vorrei che questa immane tragedia si trasformasse in un’opportunità per chi è rimasto». Sonia Santarelli, 49 anni, avvocato, abita nella frazione di Torrita (200 anime in estate, 40 in inverno) e gestisce un’azienda zootecnica con i genitori settantenni. I vitelli si salvarono per miracolo, le stalle caddero a pezzi. Con l’aiuto di WeWorld, onlus che promuove e difende i diritti dei bambini edonne in Italia e nel mondo, è ...