“La felicità” Emma Marrone | la foto è subito virale E non per il lato B in vista

(Di giovedì 23 agosto 2018) Si è parspesso diin questi ultimi giorni. La cantante salentina lanciata da Amici e diventata una stella nel panorama musicale italiano si è suo malgrado ritrovata a essere protagonista di una polemica per via di un titolo ‘forte’ a lei dedicato dalla ri‘Io Spio’.Questo qua: “lesbica? Tutta la verità”.non c’è passata sopra e ha risposto con un commento arrabbiatissimo su Instagram: “Adesso ve la dico io la verità. La verità è che fate schifo, molto schifo! La verità è che questo paese sta tornando nel Medioevo e l’omosessualità sta diventando un problema da ‘combattere’”, ha scritto nel lungo post poi ripreso da tutti i siti e giornali di gossip. La ri, ideata da Fabrizio Corona, ha replicato così: “Noi non siamo contro di te. Sai benissimo che da anni circola un rumor sulla tua presunta omosessualità, giusto o sbagliato che sia. Noi, che di mestiere facciamo gossip, abbiamo riportato fedelmente le tue dichiarazioni a riguardo, senza giungere a nessuna conclusione e soprattutto senza offendere”. E infine: “Non capiamo questa tua sfuriata, che ci sembra eccessiva e staccata dalla realtà. Nessuno ha detto che sei lesbica, anzi abbiamo riportato tutte le tue smentite”.