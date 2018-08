La Diciotti sul piatto della manovra

Salvini : «Sulla Diciotti tutti illegali». Di Maio : «Se l’Ue non ci aiuta taglieremo i fondi» : Polemiche sulle condizioni di salute delle persone arrivate al porto di Catania sulla nave della guardia costiera italiana: «Sono denutriti e in condizioni di grande deprivazione»

Luigi Di Maio : "Se Ue non decide sulla Diciotti noi non diamo più contributi" : "sulla gestione dei migranti a bordo della nave Diciotti dico a tutti che il governo è compatto", così Luigi Di Maio taglia corto sulla nave della Guardia Costiera che da giorni si trova nel porto di Catania.Ma il ministro non si ferma a ribadire l'unità del governo giallo-verde su come gestire il "caso Diciotti", Di Maio - in qualche modo - fa eco a Matteo Salvini: "Se l'Unione Europea si ostina con questo atteggiamento, se domani dalla ...

Giorgia Meloni - sul blocco della nave Diciotti sostegno a Salvini : 'Lo indagano perché difende le frontiere' : Giorgia Meloni si è schierata al fianco di Matteo Salvini sul blocco della nave Diciotti nel porto di Catania. La nave della Guardia Costiera ha ancora a bordo 150 persone, dopo aver fatto sbarcare ...

Diciotti - Garante detenuti : "Sulla nave molti casi di scabbia" : Catania,, askanews, - "Abbiamo trovato quello che pensavamo di trovare, ovvero delle persone private della libertà, senza un provvedimento dell'autorità giudiziaria, quindi una violazione. Abbiamo ...

Diciotti - ONU e OIM in pressing sul Governo italiano : Fate sbarcare i profughi : Teleborsa, - L' Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati , UNHCR , e l' Organizzazione Internazionale per le Migrazioni , OIM , "esortano il Governo italiano a consentire ai rifugiati e migranti ...

Migranti - Salvini : “Sulla Diciotti sono tutti illegali”. Di Maio : “Se l’Ue non ci aiuta taglieremo i fondi” : «Sulla Diciotti sono tutti immigrati illegali. Voi sapete che in Australia c’è il principio del no way, nessuno di coloro che vengono presi in mezzo al mare mette piede sul suolo australiano. A questo si deve arrivare anche in Europa». Il ministro dell’Interno Matteo Salvini lo dice ai microfoni di Rtl 102,5, mentre per i Migranti comincia il terz...

Salvini : "I migranti sulla nave Diciotti sono tutti illegali" : Salvini: "I migranti sulla nave Diciotti sono tutti illegali" Il ministro: "Basta arrivi, facciamo come l'Australia". Malumori nel M5s per l'attacco a Fico, ma nessuno difende il presidente della Camera. Garante dei detenuti: "Gravi violazioni a bordo". L'Onu: "Fateli sbarcare". Protesta al ...

Matteo Salvini - mancava solo Fabio Fazio sulla nave Diciotti : 'Ecco chi si rivede' : Sul caso della nave Diciotti, bloccata al porto di Catania con circa 150 persone a bordo, è ormai partita la gara a sinistra per lanciare la frase più a effetto. L'ultimo solo in ordine di tempo è il ...

Di Maio : “Se l’Europa domani non decide sulla Diciotti - M5s non è più disposto a dare soldi alla Ue” : Di Maio: “Se l’Europa domani non decide sulla Diciotti, M5s non è più disposto a dare soldi alla Ue” Di… L'articolo Di Maio: “Se l’Europa domani non decide sulla Diciotti, M5s non è più disposto a dare soldi alla Ue” proviene da Essere-Informati.it.

Di Maio : “Se l’Europa domani non decide sulla Diciotti - M5s non è più disposto a dare soldi alla Ue” : “Se l’Unione europea si ostina con questo atteggiamento, se domani dalla riunione della Commissione europea non esce nulla e non decidono nulla sulla nave Diciotti e sulla redistribuzione dei migranti, io e tutto il Movimento 5 stelle non siamo più disposti a dare 20 miliardi all’ Unione europea”. Lo ha detto il vicepremier Luigi di Maio, precisando di parlare in questo caso da capo politico del Movimento 5 Stelle, ...

Migranti sulla Diciotti - Cacciari furioso in tv : "Chi non si indigna è un pezzo di m..." : "Vergogna, vergogna e vergogna. Ci stiamo giocando la faccia ed il pudore", dice l'ex sindaco di Venezia ospite della...

Sulla Diciotti - Salvini misura la sua forza : Sulla nave Diciotti è in corso una prova di forza tra il ministro dell'interno, gli altri membri dell'esecutivo, la magistratura e il Colle. Stavolta l'Europa è in fondo alla lista

Matteo Salvini - la voce-bomba sulle dimissioni dopo il caso Diciotti : ecco tutta la verità : La 'minaccia di dimissioni' di Matteo Salvini . Nelle ore successive allo scontro sulla nave Diciotti , si sono moltiplicati i retroscena relativi alla 'misura estrema' prospettata dal ministro degli ...

CACCIARI - DA Diciotti A SALVINI : “CHI NON SI INDIGNA È UNA M...”/ Video : “Ha ragione solo sull'Europa” : Tutti contro SALVINI: caso DICIOTTI e "bufera" sui migranti, CACCIARI “DICIOTTI, chi non si INDIGNA è una mer..”. Da Saviano a Le Monde, il caso e lo scontro anti-Lega(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 14:49:00 GMT)