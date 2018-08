La Dama della Bolla dalla favola al teatro

GIULIA DE LELLIS E ANDREA Dama NTE SONO TORNATI INSIEME?/ Arrivano nuovi indizi in attesa della loro conferma : GIULIA De LELLIS e ANDREA DAMANTE SONO TORNATI INSIEME? Ecco le dichiarazioni del giornalista Gabriele Parpiglia in attesa della loro conferma ufficiale.(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 08:33:00 GMT)

Uomini e Donne/ Gemma Galgani e Giorgio : la Dama svela i dettagli della prima cena insieme (Trono Over) : Uomini e Donne , anticipazioni trono Over. Gemma Galgani pronta a riconquistare Giorgio Manetti? La nota dama svela i dettagli della prima cena insieme ...(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 07:35:00 GMT)

ANDREA DamaNTE E GIULIA DE LELLIS ANCORA INSIEME /Video - in aereo per Maiorca : il web dalla parte della coppia : ANDREA DAMANTE e GIULIA De LELLIS non si nascondono più! Su Instagram arriva la story che li mostra INSIEME in aereo, pronti per volare a Maiorca....(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 21:10:00 GMT)