La Brexit non spiace ai londinesi che hanno case più “cheap”

Rischio Brexit non frena le azioni BoE : il commento di Schroders : ...il tasso neutrale è ancora più basso a causa di fattori ciclici di breve termine" - aggiunge Zangana per precisare poi che "questa è una valutazione molto accomodante dell'attuale stato dell'economia,...

Il no deal sulla Brexit è all'orizzonte - e per gli esperti non è un problema - : Secondo David Collins , professore di diritto Internazionale ed economia della City alla Università di Londra, i moniti dei Remainers su quelle che potrebbero essere le conseguenze del no deal , ...

Brexit - Carney : possibilità non accordo : 19.33 E' "spiacevolmente alta", benché "altamente indesiderabile", la possibilità che non si raggiunga un accordo con la Ue per la Brexit. Lo ha detto il governatore della Banca d'Inghilterra, Mark Carney, alla radio della BBC. Carney ha dichiarato che il "no-deal è una possibilità relativamente improbabile, ma è una possibilità". I negoziati sulla Brexit stanno "entrando in una fase critica" -ha detto- precisando che il sistema finanziario ...

Rischi Brexit non hanno frenato la BoE dall'alzare i tassi : 'Questa è una valutazione molto accomodante dell'attuale stato dell'economia, il che potrebbe spiegare i motivi per cui la sterlina è scesa dopo l'annuncio, così come anche i rendimenti dei bond ...

Brexit - allarme Carney : rischio non accordo sgradevolmente alto : Roma, 3 ago., askanews, - Anche se resta 'improbabile', ormai il rischio di un marcato accordo sulla Brexit con l'Unione europea è 'sgradevolmente elevato', ha avvertito il governatore della Banca d'...

Banca d’Inghilterra alza i tassi nonostante i timori sulla Brexit : La Banca d’Inghilterra ha deciso di alzare i tassi ai livelli massimi dai tempi della crisi finanziaria di un decennio fa, a dispetto dei diffusi timori relativo al tormentato e insidioso processo verso la Brexit e ai venti di guerra commerciale internazionale: il tasso di riferimento è stato incrementato di 25 punti base allo 0,75 per cento...

Brexit : perché Theresa May non può ottenere un buon accordo : Con l'UE in posizione di forza, all'Inghilterra non resta che cercare, con scarso successo, di limitare i danni

Brexit : Raab - accordo ci sarà ma se non ci fosse Gb non paga : LONDRA - Il nuovo ministro britannico per la Brexit, Dominic Raab, capo negoziatore di Londra e controparte di Michel Barnier al tavolo di Bruxelles, è convinto che un accordo con l'Ue sull'uscita del ...

Brexit - Raab : senza accordo Gb non paga : 19.24 Il nuovo ministro britannico per la Brexit Raab, capo negoziatore di Londra con Bruxelles, è convinto che si possa trovare un accordo con l'Ue sull'uscita del Regno Unito e che possa essere raggiunto "entro ottobre". Lo ha detto in un'intervista alla Bbc. Sul Sunday Telegraph ha però lanciato un monito alla Ue: se alla fine non si trovasse un'intesa commerciale in linea con gli interessi britannici,il governo si riterrebbe libero di ...

E se davvero non ci fosse un accordo sulla Brexit? : Bruxelles. Per la prima volta dal 29 marzo 2017, giorno in cui Theresa May ha avviato il conto alla rovescia della Brexit, notificando formalmente l’intenzione del Regno Unito di andarsene, l’Unione europea contempla seriamente la possibilità di un “no deal”: un mancato accordo che renderebbe la Bre

La sfida di Johnson : "Non è troppo tardi per salvare la Brexit" : 'Non è troppo tardi per salvare la Brexit - ha detto il sempre scarmigliato intellettuale prestato alla politica nel partito conservatore -. Abbiamo tempo in questi negoziati. Abbiamo cambiato ...

Assist della May ai falchi della Brexit : "Regno Unito non rimarrà nel mercato unico UE" - : Il primo ministro britannico Theresa May ha affermato che non viene discussa la possibilità di lasciare Londra all'interno del mercato unico e dell'unione doganale della UE: la Gran Bretagna avrà una ...