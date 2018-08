La Boldrini sfrutta la Diciotti | Salvini spietato con i deboli

ilgiornale

(Di giovedì 23 agosto 2018) Intorno alle diciotto - sembra quasi un gioco di parole - Laura Boldini è salita a bordo della nave. E come lei tanti altri della Sinistra "buonista" hanno fatto la loro sfilata.L'ex presidente della Camera dei deputati ha voluto fare la sua comparsata per vedere sì come stavano i 150 migranti a bordo della nave, ma anche - o forse soprattutto - per poter attaccare per l'ennesima volta Matteoe la sua politica. Infatti, non appena scesa dallaha lanciato un appello al vice premier: "Spero che almeno che le donne possano sbarcare. Sono 11. Mi rivolgo al ministro. Che usi buon senso e che per lo meno faccia sbarcare queste 11 donne che hanno bisogno di cure ed assistenza". Quindi, dopo i 29 minorenni sulla Guardia Costiera, lachiede che anche le donne possano scendere "soffrono di problemi anche ginecologici".E dopo l'appello al ministro ...