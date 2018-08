Kobe fa 40 | il fenomeno che ha cambiato il basket

ilgiornale

(Di giovedì 23 agosto 2018) Solo 40, già 40. Gli anni diBryant, che li compie oggi. Si è ritirato dopo i 60 punti segnati agli Utah Jazz, in una recita con copione fin troppo prevedibile, il 13 aprile 2016, e da quel momento il tempo ha come accelerato il suo corso, dando però vita a uncontraddittorio: comparso sulla scena mondiale 22 estati fa, quando venne scelto dai Charlotte Hornets e subito girato ai Los Angeles Lakers, sua unica squadra,sembra essere con noi da una vita, ma da una vita sembra anche uscito di scena, dato che nel frattempo la Nba havolto proponendo per ben quattro volte consecutive la finale Golden State-Cleveland e relegando i Lakers in uno sgabuzzino di poche vittorie, molte sconfitte e una serie di personaggi non sempre all'altezza. Fino a qualche settimana fa, quando LeBron James ha deciso di trasferirsi proprio ai Lakers e Bryant lo ha accolto con un ...