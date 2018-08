Kobe Bryant | il mito dei Lakers compie 40 anni | numeri e record del Black Mamba

NBA - da non perdere su Sky Sport NBA : un giovedì dedicato a Kobe Bryant : Nel giorno del suo 40° compleanno, la lunga giornata su Sky Sport NBA comincia con la sua intervista esclusiva a NBA TV alle 17.00, in cui si racconta come mai prima. Alle 18.00 la sua gara delle ...

Quali sono i giocatori preferiti di Kobe Bryant? Da Michael Jordan a James Harden - ecco la lista del ‘Black Mamba’ : Kobe Bryant ha stilato la lista dei suoi ‘giocatori preferiti’: tantissimi i grandi nomi scelti dal ‘Black Mamba’, da Jordan e James passando per Curry e Harden Nel corso di una recente intervista, Kobe Bryant ha stilato la lista dei suoi ‘giocatori preferiti’ di ogni epoca. Il ‘Black Mamba’ ha menzionato alcuni dei migliori giocatori di sempre, appartenenti a diverse generazioni di atleti, ...

NBA – Shaquille O’Neal fa sognare i tifosi dei Lakers : “Kobe Bryant è pronto a tornare a giocare” : Shaquille O’Neal, con una vena di ironia, ha svelato il possibile ritorno in NBA di Kobe Bryant: c’è da fidarsi del gigante ex Lakers? Negli ultimi giorni, dopo l’arrivo di LeBron James a Los Angeles, è scoppiata la querelle legata alla legacy di Kobe Bryant. Può un campione come il numero 23 oscurare ciò che ha fatto il Black Mamba per i Lakers? La risposta dei tifosi che hanno deturpato il murales di LeBron James sembra ...

NBA – Jayson Tatum si allena con Kobe Bryant : “quanto è importante migliorare per te?” [FOTO] : Jayson Tatum, stella dei Boston Celtics, si allena con Kobe Bryant per migliorare le sue abilità durante l’offseason Non è stato eletto rookie of the year, ma per l’importanza avuta in campo per Boston Jayson Tatum merita una menzione d’onore. Il giovane rookie draftato dai Celtics alla numero 3 lo scorso anno, ha stupito tutti prendendosi la squadra sulle spalle dopo l’infortunio di Gordon Hayward. Nonostante i limiti legati all’età, ...

NBA – Kobe Bryant elogia l’operato di Magic Johnson come gm : “i Lakers dovrebbero fargli una seconda statua” : Kobe Bryant ha elogiato il lavoro di Magic Johnson come gm dei Lakers: secondo il ‘Black Mamba’, dopo l’arrivo di LeBron, l’ex playmaker giallo-viola meriterebbe una seconda statua Magic Johnson è una vera e propria leggenda vivente nella storia dei Los Angeles Lakers. L’ex playmaker giallo-viola, che ad L.A. ha regalato 5 titoli, è tornato nella figura di gm provando a riportare i Lakers ai fasti del passato. ...

NBA - la faccia di LeBron James sul murales di Kobe Bryant? Un tifoso dei Lakers non ci sta : Un segnale che anche a Los Angeles, dove sono abituati ad avere in città i personaggi più acclamati e famosi al mondo, non basta l'arrivo dell' ultima sensazione per far dimenticare 20 anni di amore ...

Kobe Bryant incorona LeBron James : “rappresenta lo spirito Lakers - lo aiuterò in tutto perché…” : Kobe Bryant ha appreso con grande entusiasmo l’arrivo di LeBron James in casa Los Angeles Lakers: il ‘Black Mamba’ ha definito il numero 23 ‘degno’ della maglia giallo-viola L’arrivo di LeBron James ai Los Angeles Lakers é stato feateggiato da tutti i fan. Compresi quelli che la maglia giallo-viola l’hanno vestita e hanno vinto ‘qualcosina’. Kobe Bryant ad esempio, ha elogiato ...

Dal ‘Black Mamba’ alla… ‘Mambacita’! La figlia di Kobe Bryant dà spettacolo sul parquet : il talento è nel sangue [VIDEO] : Kobe Bryant ha già la sua erede: la piccola Gianna Mambacità dà spettacolo sul parquet Quando sei figlia di un campione come Kobe Bryant, non puoi non avere il basket nel sangue e puoi quindi scegliere tra due alternative completamente opposte: odiare questo sport, o amarlo alla follia, sfruttando il talento innato. Tanti sono i figli dei campioni sportivi che non riescono a seguire le orme dei genitori, tanti altri invece, prendono ispirazione ...

Kobe Bryant - un’estate da… coach : “tanti giocatori mi hanno chiesto di essere allenati - anche Ingram” : Kobe Bryant avrà un’estate alquanto impegnata: sono tantissimi i giocatori che lo hanno contattato per un workout personalizzato, fra i quali anche Brandon Ingram Sono ormai due anni che ha smesso con il basket giocato, ma Kobe Bryant rappresenta ancora una vera e propria istituzione nel panorama NBA. Sono diversi i giocatori che hanno contattato il Black Mamba durante l’offseason per migliorare alcuni aspetti del proprio gioco. In passato lo ...