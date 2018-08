Kevin Spacey | nuova accusa di violenza sessuale

Kevin Spacey - nuova accusa di aggressione sessuale/ Più di trenta uomini hanno ricevuto avances dall’attore : Per Kevin Spacey è arrivata una nuova accusa di aggessione sessuale. A rivelarlo un portavoce degli uffici del procuratore della contea di Los Angeles(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 13:47:00 GMT)

Fiasco totale per Kevin Spacey - al debutto il suo ultimo film incassa appena 126 dollari : Maxi flop per Kevin Spacey: il nuovo film, in cui il divo di "House of Cards" al centro di uno scandalo sessuale ha una parte minore, ha debuttato questo fine settimana in dieci sale americane incassando solo 126 dollari (circa 110 euro), meno di un biglietto venduto a sala, nel venerdì di apertura.Sulla scia del caso Harvey Weinstein, le accuse che hanno stroncato la carriera di Spacey continuano a pesare: quello di "Billionaire Boys ...

Kevin Spacey - dopo gli scandali sessuali incassa solo 126 dollari al debutto del suo nuovo film : Gli scandali sessuali che hanno stroncato la carriera di Kevin Spacey continuano a pesare sull’ex protagonista di House of Cards: il nuovo film, Billionaire Boys Club, in cui Spacey aveva peraltro un ruolo minore, ha fatto il suo debutto venerdì scorso in dieci sale cinematografiche americane incassando solo 126 dollari, circa 110 Euro. Secondo la rivista Usa Entertainment Weekly che riporta la notizia si tratta di un flop senza ...

Netflix ha annunciato la data d'uscita dell'ultima stagione di House of Cards - senza Kevin Spacey - : ... che racconta la corruzione e i giochi di potere in un fittizio governo statunitense, arriva a pochissimi giorni da una data veramente importante per il futuro della politica USA. Il 6 novembre si ...