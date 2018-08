Keita si presenta all’Inter | “da tempo in contatto con i nerazzurri”

sportfair

(Di giovedì 23 agosto 2018)Baldè è stato ad un passo dall’Inter già tre anni fa, adesso è approdato alla corte di mister Spalletti pronto a dare una grossa mano “La storia di questo club mi ha sempre affascinato, l’Inter è una squadra che mi è sempre piaciuta sin da bambino. Quando hai la possibilità di venire all’Inter, non è difficile scegliere di accettare. Al Monaco sono stato benissimo ma ringrazio il club nerazzurro per lo sforzo che ha fatto portarmi qui. La Serie A è un campionato difficile, che già conosco e nel quale potrò ulteriormente crescere”. Sono le parole del nuovo acquisto nerazzurroBaldè Diao in conferenza stampa. Il senegalese racconta anche del proprio rapporto con Spalletti: “Lo conoscevo già, sicuramente ha avuto un ruolo importante nella mia decisione di venire qui. Ha grande esperienza, conosce il campionato italiano e tutti mi hanno ...