Keita | Qui anche per Spalletti

Keita si presenta : "Dire sì all'Inter è stato facile. Qui per essere protagonista" : Il neo attaccante nerazzurro: "Con Spalletti posso migliorare tantissimo. Pronto a sacrificarmi anche in difesa"

L'esterno offensivo ex Lazio è arrivato ieri sera a Milano, oggi sosterrà le visite mediche per poi firmare il suo nuovo contratto con l'Inter Giornata importante quella di oggi per Keita Balde, impegnato tra l'Humanitas di Rozzano e la sede dell'Inter per la firma sul suo nuovo contratto. Il giocatore ex Monaco arriva in nerazzurro con la formula del prestito di 5 milioni con diritto di riscatto fissato a 34

