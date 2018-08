Juventus-Lazio | le probabili formazioni

Serie A Juventus-Lazio - l'arbitro è Irrati. Inter-Torino : Mazzoleni : ROMA - Sono state rese note le designazioni arbitrali in vista della seconda giornata di campionato, in programma domenica 26 agosto. Si parte con gli anticipi del sabato: Juventus-Lazio, alle 18, ...

Serie A - Irrati arbitrerà Juventus-Lazio. Valeri per Napoli-Milan : Massimiliano Irrati di Pistoia è l'arbitro designato a dirigere Juventus-Lazio, anticipo della seconda giornata del campionato di Serie A in programma sabato 25 agosto alle 18. Napoli-Milan , sabato ...

Juventus-Lazio - Mandzukic dal 1' : CR7 a sinistra - occhio a Bernardeschi : Juventus-Lazio- Pochi giorni al match dell’Allianz Stadium tra Juventus e Lazio. Massimiliano Allegri, salvo clamorosi colpi di scena, si affiderà nuovamente al 4-2-3-1. In difesa confermati Cancelo-Bonucci-Chiellini-Alex Sandro, a centrocampo ballottaggio Khedira-Emre Can, con Pjanic sicuro del posto. Mandzukic partirà dal 1′, a fargli posto potrebbe essere Cuadrado o Douglas Costa. Dybala agirà alle spalle […] L'articolo ...

Juventus-Lazio - la probabile formazione bianconera : Diverse conferme nelle fila dei campioni d'Italia rispetto all'esordio di Verona: solo qualche dubbio in attacco per Allegri. Prima della sfida con i biancocelesti, Marchisio potrebbe ricevere il ...

Juventus-Lazio - seconda giornata Serie A : data - programma - orari e tv. Come seguire la partita in diretta Sky e streaming : Sabato 25 agosto si giocherà Juventus-Lazio, big match valido per la seconda giornata della Serie A 2018-2019. I Campioni d’Italia faranno l’esordio di fronte ai propri tifosi dopo aver vinto soffrendo sul campo del Chievo: si preannuncia il pubblico delle grandi occasioni sugli spalti dell’Allianz Stadium, sold out per la prima casalinga dei bianconeri che vogliono proseguire il proprio cammino immacolato ma dovranno ...

Biglietti Juventus-Lazio (25 agosto) : come acquistare gli ultimi tagliandi per la seconda giornata di Serie A : Sabato 25 agosto (ore 18.00) si giocherà Juventus-Lazio, big match della seconda giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. All’Allianz Stadium andrà in scena una partita avvincente e pirotecnica che ci proietterà nel pieno del campionato: i bianconeri, reduci dal sofferto successo sul Chievo, andranno a caccia di altri tre punti e i tifosi sperano di festeggiare il primo gol dell’attesissimo Cristiano Ronaldo; i biancocelesti, ...

Dalla doppietta di Chiellini all'addio di Nedved : è Juventus-Lazio : TORINO - Dopo la vittoria al Bentegodi all'esordio, tempo di prime anche in casa: la Juventus inaugura la stagione 2018/2019 dell'Allianz Stadium contro la Lazio e la Juventus ricorda, con il suo ...

Lazio - sabato c'è la Juventus : Strakosha studia i colpi di Ronaldo : I numeri di CR7 vanno oltre la scienza, i suoi tiri sono missili, nel 2014 ne ha scagliato uno a 132 km/h. Punizioni con l'effetto a scendere, rigori. Tutti sanno chi è Ronaldo, di cosa è capace, ...

Lazio - Badelj suona la carica : 'Siamo pronti per la Juventus' : Contro il Napoli è stato uno dei migliori in campo, Milan Badelj. Il centrocampista della Lazio, arrivato dalla Fiorentina a parametro zero, ha già messo la prossima sfida nel mirino. 'Siamo pronti ...

Juventus - Allegri corre ai ripari : subito un cambio di modulo - dentro Mandzukic come ‘spalla’ di Ronaldo - le intenzioni in vista della Lazio [FOTO] : La prima giornata del campionato di Serie A ha già dato importanti indicazioni, in particolar modo nel match d’esordio non ha convinto la Juventus. Successo con il brivido per la squadra di Massimiliano Allegri, contro il Chievo è finita con un sofferto 2-3. I bianconeri non hanno convinto dopo l’importante mercato portato avanti dalla dirigenza, l’allenatore adesso ha deciso di correre ai riparti. Il 4-2-3-1 non ...

Lazio - il nuovo acquisto salta anche la Juventus : Sarà più facile vederlo in campo dopo la sosta, come riporta il Corriere dello Sport: ha saltato tutta la preparazione, dovrà rimettersi in pari e trovare la giusta condizione prima di esordire in ...

Juventus - inarrestabile Cristiano Ronaldo CR7 : ora ha fame di gol - attenta Lazio : TORINO – «C’è un calciatore di molto più pericoloso per gli avversari di Cristiano Ronaldo: è Cristiano Ronaldo che non ha segnato nella partita precedente». Attribuiscono l’aforisma a Carlo Ancelotti, ma chiunque sia l’autore ha detto una verità assoluta. CR7 vive di gol e vittorie, ieri lo hanno scoperto anche i tifosi juventinche hanno visto trasfigurarsi il viso del numero sette quando la squadra stava perdendo e, pur nella felicità ...

Lazio-Napoli - Inzaghi a testa bassa per ripartire dopo la sconfitta : “fatali certi blackout - contro la Juventus…” : Simone Inzaghi commenta la prima sconfitta del campionato della sua Lazio, l’allenatore dà la colpa ai ‘blackout’ dei biancocelesti contro il Napoli Le prime due partite della prima giornata di campionato assegnano tre punti alle due squadre che l’anno scorso si giocarono lo scudetto. dopo la vittoria della Juventus al 93° contro il Chievo, arriva infatti anche il trionfo del Napoli contro la Lazio. Il 2-1 rifilato ...