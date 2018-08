Italia | ancora stallo Diciotti | contatti Paesi Ue per soluzione

Terremoto Centro Italia - Legambiente : 'Due anni dopo ricostruzione ancora troppo lenta' - : 'Una sfida fondamentale riguarda sicuramente la gestione delle macerie , e il nostro auspicio è che il Ministro dell'ambiente Costa, che ha appena ricevuto la delega sull'economia circolare, possa ...

Balotelli ancora al Nizza è un delitto : il ‘suicidio’ dei club Italiani : E’ stata un’estate caldissima quella di calciomercato, è andata in archivio una delle sessioni più scoppiettanti di sempre, sono stati piazzati colpi incredibili tra tutti quelli di Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain. Una trattativa invece non è andata in porto e rappresenta un ‘suicidio’ per i club italiani: il ritorno di Mario Balotelli. L’attaccante è reduce da una stagione entusiasmante, super prestazioni ...

Esiste ancora una letteratura Italiana? : Sarà che siamo in un'epoca tanto priva di idee che se dovessi dargli un nome la chiamerei l'"Età del Pongo" - dove ciò che si modella non è una materia prima (il marmo, il bronzo, il ferro, la lingua) ma qualcosa di derivato, ottenuto in laboratorio; qualcosa che, lavorato con cura, assume "l'aspetto di..." eppure non lo è. Quello che ci sembra marmo, bronzo, ferro, quella che ci sembra una lingua e anche uno stile, non sono che oggetti ...

Migranti - le accuse di Malta all'Italia. Ancora stallo sulla nave Diciotti : La Valletta: "Roma non ha rispettato i patti sulla Lifeline". Appello di Libera e Migrantes: "Fate sbarcare i 177 profughi dalla nave della Guardia Costiera"

Basket femminile : Italia ancora sconfitta in Francia - ma ci sono miglioramenti : Seconda amichevole e seconda sconfitta per l’Italia contro la Francia ad Anglet. Le azzurre, pur mostrandosi in miglior giornata rispetto a ieri, sono state sconfitte per 53-74. Per la formazione di Marco Crespi, che quest’oggi ha lasciato a riposo Elisa Ercoli e Valeria Battisodo, la più prolifica realizzatrice è stata Elisa Penna con 15 punti, seguita da Olbis Andrè con 12 e Francesca Dotto con 11. In casa francese, Marine Johannes ...

Canoa velocità - Mondiali 2018 : Italia competitiva nella canadese - ancora indietro nel kayak : Carlo Tacchini, Daniele Santini e Luca Incollingo: sono loro i tre uomini su cui si concentrano le maggiori attenzioni Italiane per i Mondiali di Canoa velocità. Saranno infatti loro i tre azzurri in gara nelle specialità olimpiche della canadese: il primo, nel C1, punta senza mezze misure al podio, magari provando ad avvicinare il ceco Martin Fuksa ed il tedesco Sebastian Brendel. Nel C2 invece gli altri azzurri saranno chiamati a centrare ...

Ancora maltempo in tutta Italia : nei prossimi giorni resta il caldo ma rischio nubifragi da Nord a Sud : Allerta gialla della Protezione civile in sei regioni compresa la Calabria, appena colpita dalla tragedia del Pollino. Dal weekend una perturbazione scandinava farà abbassare le temperature

L'Italia è ancora il Belpaese. Nel 2017 spesi oltre 38 miliardi da turisti stranieri : Teleborsa, - 38 miliardi e 343 milioni di euro. Questa la cifra che i turisti stranieri hanno speso in Italia nel 2017. Il dato emerge da un'indagine condotta dall'Osservatorio Best and Fast Change, ...

I 177 della nave Diciotti restano ancora in mare. Scontro tra Italia e Malta : La nave militare Italiana Diciotti, col suo carico di 177 somali ed eritrei, resta ancora in mare davanti a Lampedusa come sta facendo ormai da quattro giorni. Non sarà un porto Italiano ad accogliere i migranti soccorsi in un'operazione della nostra Guardia costiera in acque maltesi, assicura il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Che alza il livello dello Scontro con Malta, dopo che La Valletta nei giorni scorsi ha negato l'attracco, e ...

Il merito di De Gasperi? Ancorare l'Italia all'Europa e all'Occidente. Parola di Giulio Andreotti : Mi sono laureato piuttosto bene " con 110 ma l'unico esame in cui ho avuto 18 e con una certa fatica con la matematica ci sto poco in armonia e stato Scienza delle Finanze. E poi sono diventato ...

Italia ancora nel mirino : spread Bonos-Btp ai massimi dal 2011 : Privilegio che l'Italia ha perso da quando, a partire da maggio, il mercato ha iniziato a speculare contro l'Italia temendo gli effetti sui conti pubblici delle ricette di politica economica dell'...

Ancora terremoto in Molise : 2 nuove violenti scosse nella zona di Campobasso avvertite in buona parte del Centro Italia : Teleborsa, - La prima nuova violenta scossa di magnitudo 5,2 ha colpito alle 20,19 l'Abruzzo con epiCentro a Montecilfone, in provincia di Campobasso, con una profondità di 9 Km. Lo stesso della ...

Il mercato si apre a Uber Ma in Italia è ancora stallo : Cinzia Meoni Si sta risolvendo il limbo normativo in cui finora è nata e cresciuta Uber, contrastata dai tassisti di tutto il mondo e apprezzata da milioni di consumatori grazie a servizi low cost, ...