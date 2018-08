Israele | Netanyahu | viaggio in Lituania volto a contrastare relazioni non sempre

Polemica sul concerto di Lana Del Rey in Israele - la popstar si difende : “Non sostengo il governo Netanyahu” : Come accaduto a molti altri artisti prima di lei, il concerto di Lana Del Rey in Israele, previsto nell'ambito del Meteor Festival che si svolge nel Kibbutz Lehavot Habashan dal 6 all'8 settembre, le ha procurato non poche critiche. La scelta della cantante di esibirsi a Tel Aviv sta facendo discutere in un'estate in cui il bilancio delle vittime dei venerdì di protesta al confine tra la Striscia di Gaza e lo Stato ebraico per la "Marcia del ...

Israele - la rivolta dei Drusi spiazza Netanyahu : Che si rivoltassero gli intellettuali "liberal", espressione potente ma minoritaria dell'Israele progressista, lo aveva messo in conto. Che scendessero sul piede di guerra gli arabi israeliani, poteva anche fargli gioco, e poco importa se si tratta del 20% circa della popolazione d'Israele. Tutto questo, Benjamin "Bibi" Netanyahu lo aveva previsto quando alla Knesset, il parlamento israeliano, il Governo più a destra da settant'anni a ...

Israele - premier Netanyahu : 'Stato-Nazione non lede diritti civili' : La legge "Stato-Nazione" secondo cui Israele è lo Stato nazionale del popolo ebraico "non colpisce né intende colpire in futuro i diritti del privato cittadino". Lo ha affermato il primo ministro ...

Viaggio nell'Israele che si ribella allo "Stato-nazione" di Bibi Netanyahu : È la rivolta dell'intellighenzia. Che s'intreccia con quella delle minoranze etniche e della comunità gay. La rivolta contro una deriva fondamentalista che uccide gli stessi ideali originari del sionismo. Una deriva che rischia di trasformare definitivamente uno Stato democratico in uno Stato etnico. Stavolta non è in gioco "solo" la pace con i Palestinesi. Stavolta la posta è l'identità stessa d'Israele, la ...

Erdogan accusa Israele di "nazismo". Netanyahu replica : "Dittatore" : ... 'La recente decisione della Knesset dimostra, senza ombra di dubbio, che Israele è la nazione più sionista, fascista e nazista del mondo. Non c'è alcuna differenza tra l'ossessione di Hitler per la ...

Israele abbatte jet Damasco - Netanyahu avverte Siria : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Erdogan accusa Israele : 'Paese fascista'. Netanyahu : 'Turchia dittatura oscura' : Gerusalemme, 24 lug., askanews, - Israele è il Paese 'più fascista e razzista al mondo'. È la dura accusa lanciata dal presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, dopo il voto la scorsa settimana della Knesset che ha definito il Paese come 'lo stato-nazione del popolo ebraico'. '...

Israele : Netanyahu loda parole Trump su Iran : ANSAmed, - TEL AVIV, 23 LUG - Israele si compiace del severo avvertimento lanciato all'Iran dal presidente Usa Donald Trump. "Desidero lodare la posizione determinata espressa ieri dal presidente ...

Israele evacua 800 di 'caschi bianchi' siriani - "su richiesta di Trump". Netanyahu : "Operazione umanitaria" : Sono stati Donald Trump e il premier canadese Justin Trudeau a convincere Israele a dare il proprio contributo per l'evacuazione dalla Siria di centinaia di 'caschi bianchi' (i volontari della difesa civile). Lo ha precisato il premier Benjamin Netanyahu. "Si tratta di persone - ha spiegato - che hanno salvato vite umane e che si trovavano adesso in pericolo di morte. Per questa ragione ho autorizzato il loro trasferimento via Israele verso ...

Israele È “STATO NAZIONE DEL POPOLO EBRAICO”/ Ultime notizie : vince Netanyahu ma perde la democrazia? : ISRAELE, approvata legge controversa: da oggi è "Stato-NAZIONE del POPOLO ebraico", declassata la lingua araba e ridotti "diritti" dei cittadini arabi. Le reazioni e le contestazioni(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 17:22:00 GMT)

Netanyahu festeggia l'etnocrazia d'Israele con Orban - smacchiato di antisemitismo : L'abbraccio tra "sovranisti identitari" va in scena a Gerusalemme: quello tra il premier d'Israele Benjamin Netanyahu e il suo omologo ungherese Viktor Orban. Un "abbraccio" convinto, tra due leader accomunati da un humus culturale, da una idea di comunità, che vanno ben altro la convergenza politica.In un articolo di caloroso benvenuto il giornale filo-governativo Israel ha-Yom sottolinea che negli ultimi anni la diplomazia ungherese ha ...

Gaza - 90 razzi contro Israele/ Ultime notizie : Netanyahu tuona - "se Hamas non ha compreso oggi lo farà domani" : Gaza, jet esercito israeliano: 90 razzi lanciati. Ultime notizie: 40 obiettivi di Hamas colpiti, 2 morti. Prosegue la battaglia sulla Striscia, la peggior offensiva dal 2014 ad oggi(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 21:52:00 GMT)

Netanyahu : Israele rafforzerà la cooperazione economico-commerciale con i paesi in via di sviluppo : In una dichiarazione rilasciata lo stesso giorno preso l'Ufficio del Primo Ministro israeliano, Netanyahu ha affermato che Israele è all'avanguardia del mondo nei campi di scienza e tecnologia, ...

Israele : interrogatorio per Netanyahu : ANSAmed, - TEL AVIV, 10 LUG - Si è concluso l'interrogatorio del premier Benyamin Netanyahu da parte dell'unità anticorruzione della polizia nell'ambito dell'indagine 'Bezeq' , Caso 4000, . Lo ha ...