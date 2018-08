Islam | per la festa del sacrifico scorrono sangue e tanti soldi

Festa del Sacrificio. 15 Islamici denunciati per macellazione clandestina : ...e mangiati in maniera clandestina in tutta la penisola tenendo conto dei 200.000 musulmani clandestini che vivono in Italia e che non rinunciano a questa festività religiosa per niente al mondo.

Animali : “Sgozzati per la festa dell’Islam - è orribile. Ora basta” : “In queste ore la comunità islamica celebra la festa del Sacrificio, che prevede lo sgozzamento di agnelli e capretti. Si tratta di un rituale inumano, orribile, vergognoso, che porta solamente una scia di sangue e sofferenza. E, noi di Rivoluzione Animalista, non possiamo accettare che tutto questo venga perpetrato nella indifferenza delle istituzioni. Per questa ragione, condanniamo con forza questa “cerimonia” scandalosa dove muoiono tanti ...

Capretto vivo legato nel passeggino per la festa Islamica del sacrificio - ma arriva la polizia : La festa islamica del sacrificio ha scatenato non poche polemiche. Il sacrificio dei capretti, come prevede la tradizione della d al-a, ha suscitato la preoccupazione degli animalisti. E a Napoli un ...

FESTA IslamICA - CAPRETTO NEL PASSEGGINO PER IL SACRIFICIO/ Video - “Fermo non sgozzarlo” : CAPRETTO in PASSEGGINO pronto per essere sgozzato: Video. Bufera a Napoli per la FESTA ISLAMICA del SACRIFICIO: un marocchino è stato denunciato per maltrattamento di animale(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 23:20:00 GMT)

Capretto in passeggino pronto per essere sgozzato/ Video - bufera a Napoli per la Festa Islamica del Sacrificio : Capretto in passeggino pronto per essere sgozzato: Video. bufera a Napoli per la Festa islamica del Sacrificio: un marocchino è stato denunciato per maltrattamento di animale(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 19:39:00 GMT)

Ecco le condizioni degli Islamici (italiani) per un accordo con Salvini : Il leghista ha detto che ci sta "pensando seriamente". Quello che non è riuscito ai suoi predecessori al Viminale, lui vorrebbe realizzarlo prima della fine della legislatura. Ed è un campo scivoloso, quello del rapporto tra musulmani e Stato italiano. Il ministro dell"Interno nella sua ultima intervista a La Bussola Quotidiana, dopo aver criticato un "certo islam" che è "incompatibile con i nostri valori di libertà", si è detto pronto a creare ...

Incontra l'Islamista per strada : "Tu mi stupravi ogni giorno" : Aveva 15 anni quando è stata rapita , il 3 agosto del 2014, in Iraq nella regione di Sinjar. Ashwaq Haji , come centinaia di altre donne yazide, è stata ridotta in schiavitù e venduta per 100 dollari ...

La bufala degli “Islamici esultano su Al Jazeera per il crollo del Ponte a Genova” : "Islamici esultano su Al-Jazeera per il Ponte caduto a Genova" è il titolo di un articolo diffuso pochi giorni fa dalla testata web Il Populista, legata alla Lega di Matteo Salvini. Secondo la testata, i commentatori dell'emittente araba avrebbero esultato per la tragedia del Ponte Morandi a Genova, ma in realtà le cose non starebbero esattamente come raccontato.Continua a leggere

Niente moschee in Fvg e vita grama per i Centri Islamici : Campanili e chiese costellano il nostro territorio. Se la religione cristiana resta quella più praticata in Fvg è tuttavia vero che il fenomeno migratorio ha portato in regione nuove fedi, in ...

Danimarca : prima donna multata per aver indossato il velo Islamico : Una donna di 28 anni è la prima ad essere stata multata in Danimarca per aver indossato il 'niqab', il velo islamico che copre il volto, da quando è entrata in vigore la legge che lo vieta in pubblico ...

Milano - occupato il centro Islamico di viale Jenner : protesta per il licenziamento della guida spirituale : Una trentina di musulmani ha forzato l'entrata dell'edificio e si è riunita in preghera. La zona presidiata da carabinieri e Digos

Pavia - botte e minacce alla figlia 12enne perché non rispetta i precetti dell'Islam : Un cittadino egiziano, residente a Pavia, è stato allontanato da casa in seguito alle ripetute violenze ai danni di sua figlia, una ragazzina di 12 anni, `colpevole´ di non rispettare i precetti dell'...

Roma - il progetto per un cimitero Islamico : da settembre la raccolta fondi : Inviata una richiesta al Campidoglio per 50 mila posti. Nella Capitale gli islamici sono 100mila: nel 99% dei casi, finora, alla morte tornano nel Paese d'origine

Polemica a San Giuliano : "Una strada per le vittime dell'Islam" : San Giuliano Milanese, 24 luglio 2018 - - La mozione del centrodestra sul terrorismo fondamentalista islamico non piace all'associazione araba Sabil, che sottolinea: «Quel testo è una provocazione. Ci ...