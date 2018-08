Isis | nuovo audio del califfo dello Stato Islamico Al Baghdadi Il Generale Najim Al

L'ordine di servizio firmato al-Baghdadi per il nuovo inizio dell'Isis 2.0 : Il Califfo è tornato. Per rivendicare la leadership di un'organizzazione frantumata, dispersa, per ripristinare una catena di comando militare entrata in crisi dopo le sconfitte subite dalle milizie dell'Isis a Raqqa e Mosul. E, soprattutto, per indicare un "nuovo inizio" per Isis 2.0. Ieri, 22 agosto, lo Stato islamico ha diffuso un nuovo audio del suo leader Abu Bakr al-Baghdadi. A renderlo noto è stato il gruppo Site, che ...