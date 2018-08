Isis | diffuso un audio attribuito ad Al-Baghdadi | se confermato | smentirebbe la sua morte

Blastingnews

: Isis, diffuso presunto messaggio del califfo al-Baghdadi che incita i fedeli alla jihad - tpi : Isis, diffuso presunto messaggio del califfo al-Baghdadi che incita i fedeli alla jihad - Quasimezzogiorn : Guerra all’Isis – Diffuso un nuovo audio di al Baghdadi che chiama alla Jihad - TuttOSuLinuX : Cronaca: 22:12 | Isis, nuovo audio attribuito ad al Baghdadi che chiama alla Jihad... #2212 #notizie #Isis… -

(Di giovedì 23 agosto 2018) Un messaggio sospetto è stato pubblicato e condiviso sul social network Telegram, durante il quale il Califfo Abu Bakr al-avrebbe incitato i propri fedeli a proseguire con la Jihad. Secondo le prime analisi effettuate sul documento, la registrazione sembrerebbe autentica, nonostante non sia ancora chiaro se essa sia recente o registrata in passato. A suggerire che non si tratti di un file datato, però, c'è il fatto che siano stati citati anche alcuni eventi di attualità, come le divergenze tra Stati Uniti e Turchia. Il messaggio rivolto ai fedeli A riferirne la diffusione è stato il Site, sito internet che ha il compito di monitorare le attività jihadiste presenti nella rete. Il messaggio segnalato ha una durata complessiva di 54 minuti ed è titolato ''Give Glad Tidings to the Patient'', tradotto dai media italiani come ''Buone notizie per i pazienti''. Nel corso dell', il ...