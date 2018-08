Iran | da Air France e British Airways stop a voli verso Teheran

Iran : British Airways dall'1/9 sospende voli Londra-Teheran : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Supercar - Le più veloci sul giro di pista di VaIrano - FOTO GALLERY : Trenta Supercar, tra le più belle e desiderabili degli ultimi anni, con qualcosa in comune: sono tutte passate dal tracciato Handling di Vairano, dando il meglio di sé. La nostra pista, il banco di prova per eccellenza di Quattroruote: 2.560 metri, fatti di curve di ogni genere, in cui i nostri collaudatori saggiano il carattere e le sfumature delle auto più rapide del mercato. Quella che vi proponiamo è una storia di tempi sul giro, che va dal ...

Atr : Le Maire - fiducioso su consegne 8 velivoli a Iran entro 6 agosto : Roma, 1 ago. (AdnKronos) – “Ho confermato ai ministri Di Maio e Tria che gli Stati Uniti dovrebbero dare il loro accordo per la consegna degli 8 Atr all’Iran prima del 6 agosto. Questa consegna degli Atr è un punto vitale per l’economia francese e italiana”. Ad affermarlo è il ministro dell’Economia francese, Bruno Le Maire incontrando i giornalisti a Palazzo Farnese al termine degli incontri a Roma con ...

Infortunio a MaIrano : un 45enne soccorso per amputazione : Infortunio a Mairano: un 45enne è stato soccorso soccorso per un'amputazione. Infortunio a Mairano Attimi di paura per un 45enne impiegato in un impianto lavorativo di Mairano. Verso le 17 di questo ...

Miti Mondiali : Al-OwaIran - l'eroe rovinato da un gol 'alla Maradona' : Eppure parliamo di prodotti simili, la dinamica è la stessa, quella della fuga lasciandosi alle spalle avversari, chilometri di campo, il mondo intero . Perché una simile ingiustizia nei confronti di ...

Lamborghini Urus - Il giro di pista al VaIranoring - VIDEO : Quando i collaudatori si accingono a scrivere i loro resoconti dei test in pista, raramente si lasciando andare ai superlativi, abituati come sono ai g laterali e alle botte sui cordoli. Ma con la Urus, oltre il tempo finale di 1'16"331, c'è un'espressione che salta subito allocchio: il termine impossibile riferito all'impianto frenante. La decelerazione è stata così elevata che ci è voluto un secondo controllo agli strumenti per essere ...