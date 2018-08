Inter-Torino | storia di una classica del calcio italiano | domenica sfida nr 88 a Milano

Biglietti Inter-Torino (26 agosto) : come acquistare gli ultimi tagliandi per la seconda giornata di Serie A : Domenica 26 agosto (ore 20.30) si giocherà Inter-Torino, match valido per la seconda giornata della Serie A 2018-2019. I nerazzurri riabbracciano il popolo di San Siro e devono assolutamente riscattare la sconfitta patita lo scorso weekend contro il Sassuolo: i ragazzi di Luciano Spalletti puntano alla scudetto ma non sono ammessi altri passi falsi in avvio di questo campionato, bisogna subito tornare ai tre punti e regalare una gioia ai propri ...

Torino - Izzo verso il forfait con l'Inter : Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport Armando Izzo , difensore del Torino , sarebbe a rischio per un problema alla caviglia sinistra per la partita di domenica sera che i granata giocheranno contro l' Inter.

Inter - Nainggolan vuole esserci a tutti i costi contro il Torino : L'Inter è crollata nella prima giornata di campionato contro il Sassuolo per 1-0 grazie alla rete di Domenico Berardi su un rigore discusso al 27'. Una partita che ha messo in evidenza alcuni limiti della squadra nerazzurra, che comunque è scesa in campo senza Milan Skriniar al centro della difesa, Radja Nainggolan in mezzo al campo e con un Ivan Perisic a mezzo servizio essendo tornato da poco dalle vacanze post mondiale. E proprio l'assenza ...

VIDEO / Torino-Roma - 0-1 - : highlights e gol. Di Francesco : 'Gli elogi sui social non ci Interessano' - Serie A - : VIDEO Torino Roma , 0-1, : highlights e gol della partita per la 1giornata di Serie A. Le immagini salienti della sfida all'Olimpico , 19 agosto, .

Calciomercato - il pagellone di CalcioWeb : Roma e Juventus da 9 - 5 e Napoli da non sottovalutare - bene Milan ed Inter - il Torino è una grande sorpresa : Si è concluso il Calciomercato, la finestra estiva ha regalato grosse emozioni e colpi di scena, adesso ‘parola’ al campo con l’ormai immediato esordio. Una squadra che si è mossa assolutamente bene è la Juventus di Massimiliano Allegri che ha chiuso il colpo Cristiano Ronaldo, il più forte calciatore al mondo, dubbi invece sull’operazione con il Milan e con la doppia cessione di Higuain e Caldara. Super il mercato ...

Maltempo : “Interventi urgenti per Torino e Bussoleno” : La Protezione civile pubblica un’ordinanza per interventi urgenti “in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi il giorno 7 giugno 2018 nel territorio dei Comuni di Bussoleno, Chianocco e di Mompantero, in città metropolitana di Torino”. L'articolo Maltempo: “Interventi urgenti per Torino e Bussoleno” sembra essere il primo su Meteo Web.

Torino - due donne aggredite da uomo nudo : 'Abbiamo chiamato il 112 - ma non è Intervenuto' : Abbiamo chiamato il 112, ma nessuno è intervenuto. E' questa, in sintesi la denuncia presentata ai carabinieri [VIDEO] da una donna quarantenne che - con un'amica - ha rischiato di essere violentata in pieno centro a Torino. L'episodio, secondo quanto riportato dalla stampa locale, è accaduto intorno alle 2 di sabato notte in via Calandra all’angolo con via San Massimo. Non è la prima volta che il numero unico d'emergenza introdotto più di un ...

Torino - Ljajic Interessa all'estero : Adem Ljajic aspetta di ricevere l'offerta giusta per lasciare il Torino. Come spiega La Gazzetta dello Sport , il giocatore serbo, che non è partito per l'amichevole contro il Liverpool per un problema alla coscia sinistra, piace molto in Francia, Turchia e Russia.

Aggredite da un uomo nudo a Torino : "Abbiamo chiamato il 112 - non è Intervenuto" : Hanno rischiato di essere violentate, in pieno centro a Torino, e il Numero unico 112 non ha inviato loro i soccorsi. È quanto denunciato da due donne ai carabinieri.L'episodio, secondo il racconto anticipato da alcuni quotidiani, nella notte tra sabato e domenica in via Calandra, angolo con via San Massimo. Erano passate le 2 quando un uomo di origine africana avrebbe compiuto atti di autoerotismo davanti alle due donne - una 44enne di ...

