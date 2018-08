Inter | Skriniar torna e prolunga | con aumento

Inter - Spalletti rivoluziona la diesa : torna Skriniar - fuori Miranda : Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport Luciano Spalletti sarebbe pronto a rivoluzionare il reparto difensivo in vista della seconda partita di campionato che l'Inter giocherà domenica sera contro il Torino. Il tecnico avrebbe deciso ...

Inter - contro il Toro si cambia : Skriniar e Perisic dal 1' - dubbio Nainggolan : Spalletti recupera lo slovacco, spettatore in panchina a Reggio Emilia e schiererà il croato titolare. Spazio anche a Vrsaljko. Il belga al massimo in panchina

Sassuolo-Inter - le probabili formazioni : Vrsaljko - Perisic - Keita e Skriniar in panchina : Esordio da prendere con le pinze per l'Inter che si trova a dover affrontare un'autentica 'bestia nera'. Pertanto, la truppa di Luciano Spalletti è chiamata subito ad invertire la tendenza delle ultime stagioni [VIDEO] non certamente felici in occasione delle sfide al Sassuolo. Su dieci incontri di campionato dal 2013 allo scorso maggio, i nerazzurri hanno battuto quattro volte la formazione emiliana, rimendiando ben sei sconfitte: le due ...

PROBABILI FORMAZIONI / Sassuolo Inter : Skriniar è in dubbio! Diretta tv - orario - notizie live

Skriniar : 'In Italia solo l'Inter - ma il rinnovo non è cosa fatta. Vediamo...' : Milan Skriniar , difensore dell' Inter , lascia una lunga intervista a la Gazzetta dello Sport , nella quale parla di tutto, partendo, ovviamente, dalla scorsa stagione: 'L'anno scorso non ho saltato neanche un minuto in campionato? Non immaginavo sarebbe accaduto. La fortuna è stata ...

Calciomercato - Skriniar : 'Inter top club - mai pensato di andare via' : Ho sempre detto: vediamo cosa decide l'Inter, per me va bene", le parole del difensore slovacco rilasciate in un'Intervista alla Gazzetta dello Sport . "A che punto siamo con il rinnovo? Non è ancora ...

ICC - Chelsea-Inter ai rigori 6-5 : decisivo l'errore di Skriniar : Segnali di buona Inter, dalla Costa Azzurra. Con il Chelsea arriva una sconfitta per 6-5 ai rigori, ma poco importa. Luciano Spalletti può sorridere perché dopo un inizio in salita i nerazzurri hanno ...

Inter - De Vrij : "Skriniar super. La Champions un sogno"

Inter - Skriniar giura fedeltà ai nerazzurri : niente Inghilterra : Uno dei grandi protagonisti della scorsa stagione dell'Inter è stato sicuramente il centrale slovacco, Milan Skriniar, che ha dato un contributo fondamentale per il ritorno in Champions League dei nerazzurri dopo ben sette anni di assenza. Skriniar è stato uno dei pochi ad avere un rendimento costante per tutta la stagione, risultando tra i migliori anche quando c'è stato un calo, di rendimento e di risultati, tra dicembre e febbraio. Lo ...

E' già Juve-Inter! Skriniar torna a Milano - i tifosi : 'Fermerai Ronaldo' : Lì, i suoi tifosi si sono scatenati, con tantissimi commenti sulla scia del seguente: 'Spero Ronaldo vada alla Juve almeno gli fai vedere chi é il difensore più forte del mondo'. Un post condiviso da ...

Milan Skriniar/ Operato agli occhi per ridurre la miopia il difensore dell'Inter

Inter - Skriniar si opera agli occhi : Intervento laser per ridurre la miopia : Milan Skriniar ha subito un Intervento laser agli occhi per ridurre la miopia in una clinica di Bratislava. Il difensore centrale dell'Inter è rimasto soddisfatto per l'esito dell'operazione: "Mi sono ...

Inter - quanto è costato davvero Milan Skriniar? Svelata la cifra sborsata dai nerazzurri per lo slovacco : Calcio e Finanza ha pubblicato il bilancio della Sampdoria, rendendo nota la cifra pagata dall’Inter per acquistare il difensore slovacco E’ stata l’autentica rivelazione della passata stagione, Milan Skriniar ha giocato tutte le partite del campionato concluso da poco tenendo alta la propria media dall’inizio fino alla fine. Ma quanto è costato il difensore slovacco al club nerazzurro? Finora in pochi erano a conoscenza ...

Mercato Inter : Manchester United su Skriniar - ma i nerazzurri chiedono 80 milioni (RUMORS) : Una delle rivelazioni del campionato italiano, in questa stagione, è stato sicuramente il difensore centrale slovacco dell'Inter, Milan Skriniar. Acquistato lo scorso anno per quindici milioni di euro più il cartellino di Gianluca Caprari, ora la sua quotazione è schizzata alle stelle. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e hanno attirato l'attenzione di molti top club europei. Lo scorso mese di gennaio era stato il Manchester City a ...