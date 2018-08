Inter | Nainggolan torna in campo | Torino nel mirino

Inter - Nainggolan scalda i motori e risponde alle critiche : "Tutte caz..." : Luciano Spalletti può sorridere perché Radja Nainggolan è tornato in gruppo e potrebbe anche giocare da titolare nella sfida di domenica sera contro il Torino dell'ex Mazzarri. Il belga ha saltato di ...

Serata brava per Nainggolan? Nessun caso secondo l'Inter : Le foto uscite nella mattinata di oggi e che ritraevano un Radja Nainggolan in discoteca con Fabrizio Corona non hanno aperto alcun caso in casa Inter . secondo il Corriere dello Sport il giocatore godeva della giornata libera, ma non solo: il giorno seguente ad Appiano Gentile non ha solo svolto un regolare allenamento, ma ad intensità maggiore rispetto ai compagni.

Inter - contro il Toro si cambia : Skriniar e Perisic dal 1' - dubbio Nainggolan : Spalletti recupera lo slovacco, spettatore in panchina a Reggio Emilia e schiererà il croato titolare. Spazio anche a Vrsaljko. Il belga al massimo in panchina

Inter - Nainggolan vuole esserci a tutti i costi contro il Torino : L'Inter è crollata nella prima giornata di campionato contro il Sassuolo per 1-0 grazie alla rete di Domenico Berardi su un rigore discusso al 27'. Una partita che ha messo in evidenza alcuni limiti della squadra nerazzurra, che comunque è scesa in campo senza Milan Skriniar al centro della difesa, Radja Nainggolan in mezzo al campo e con un Ivan Perisic a mezzo servizio essendo tornato da poco dalle vacanze post mondiale. E proprio l'assenza ...