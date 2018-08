Inter | Keita si presenta | “E’ stato facile dire sì Ringrazio Spalletti”

Keita : 'La Juve non fa paura. Qui con de Vrij? Vogliamo scrivere la storia dell'Inter' : L'ultimo acquisto dell' Inter , Balde Keita , ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni di Sky Sport : 'Qui ho trovato un grandissimo clima, molto buono per lavorare. Sono tutti a disposizione, fa piacere essere qui e si va avanti. Se ho detto 'scusate il ritardo' al mio arrivo? Nel calcio ...

Keita si presenta all’Inter : “da tempo in contatto con i nerazzurri” : Keita Baldè è stato ad un passo dall’Inter già tre anni fa, adesso è approdato alla corte di mister Spalletti pronto a dare una grossa mano “La storia di questo club mi ha sempre affascinato, l’Inter è una squadra che mi è sempre piaciuta sin da bambino. Quando hai la possibilità di venire all’Inter, non è difficile scegliere di accettare. Al Monaco sono stato benissimo ma ringrazio il club nerazzurro per lo sforzo ...

Keita si presenta : "Dire sì all'Inter è stato facile. Qui per essere protagonista" : Il neo attaccante nerazzurro: "Con Spalletti posso migliorare tantissimo. Pronto a sacrificarmi anche in difesa"

Lazio - serbatoio di colpi Inter : da Vieri a Keita - vent'anni di trasferimenti : La presentazione di Keita aggiorna l'elenco dei protagonisti emersi nella Lazio e consacrati in nerazzurro. Non è il caso di Simeone e Peruzzi dal percorso inverso, piuttosto di campioni come Vieri e ...

Sassuolo-Inter - le probabili formazioni : Vrsaljko - Perisic - Keita e Skriniar in panchina : Esordio da prendere con le pinze per l'Inter che si trova a dover affrontare un'autentica 'bestia nera'. Pertanto, la truppa di Luciano Spalletti è chiamata subito ad invertire la tendenza delle ultime stagioni [VIDEO] non certamente felici in occasione delle sfide al Sassuolo. Su dieci incontri di campionato dal 2013 allo scorso maggio, i nerazzurri hanno battuto quattro volte la formazione emiliana, rimendiando ben sei sconfitte: le due ...

Inter - Keita è tornato ad Appiano Gentile : Secondo Sky Sport , Spalletti ha lavorato alla Pinetina e sembra convinto di puntare dal primo minuto su Politano a destra. Un altro sicuro del posto da titolare nella gara contro il Sassuolo è Asamoah che è ...

Inter - contro il Sassuolo Spalletti potrebbe puntare subito su Keita e Lautaro Martinez : L'Inter si appresta ad esordire in campionato, nella prima giornata, al Mapei Stadium contro il Sassuolo, domenica 19 agosto alle ore 20:45. Dopo la Champions League raggiunta all'ultima giornata con il successo allo stadio Olimpico di Roma contro la Lazio nello scontro diretto lo scorso anno, l'obiettivo dichiarato di questa stagione sara' quello di classificarsi tra le prime quattro in classifica con maggiore tranquillita'. La sontuosa ...

La nuova Inter di Spalletti con l'arrivo di Keita : Candreva rischia l'esclusione : L'Inter ha ufficializzato ieri l'arrivo dell'attaccante Keita Balde dal Monaco in prestito con diritto di riscatto fissato a quaranta milioni di euro. Un'operazione [VIDEO] che potrebbe mettere la parola fine alla sessione estiva di Calciomercato della societa' nerazzurra a meno che non possa diventare realta' il sogno Luka Modric. L'ex attaccante della Lazio arriva a Milano con un anno di ritardo visto che l'Inter lo aveva to a lungo senza però ...

Inter - ag. Keita : 'Idea nata tempo fa. Monaco? Era felice - poi le cose cambiano...' : Roberto Calenda , agente di Keita , nuovo esterno dell'Inter, parla a RMC Sport dell'affare che ha riportato in Italia l'ex Lazio : 'L'Idea era nata già tempo fa, anche se non era di facile attuazione. Piano piano siamo arrivati a buon fine. Ha dimostrato di avere grandi ...