Inter | ipotesi Schalke 04 per Joao Mario

Autostrade - Toninelli nega ipotesi Intervento Cdp : ... accreditata negli ultimi giorni da fonti del governo, ha trovato una seconda autorevole smentita dopo quella già arrivata del ministero dell'Economia.

Autostrade - iniziato CdA Atlantia. Spunta ipotesi Intervento CDP : L'ipotesi di intervento di CDP però non sarebbe affatto gradita al Ministro dell'Economia Giovanni Tria e sarebbe già stata bollata come "senza fondamento" dal Ministero di Via XX Settembre, che ...

Alitalia - torna alla luce l'ipotesi di Intervento dello Stato con il Gruppo FS : torna in campo l'ipotesi di un deal fra il Gruppo FS ed Alitalia nell'ambito del procedimento di salvataggio della compagnia aerea nazionale. Un'operazione che era sempre stata esclusa dal Gruppo ...

lva - M5S accusa 'Chiarire ipotesi conflitto Interesse Avvocatura-Mittal ' : 'Sulla vicenda Ilva si è perso troppo tempo, adesso basta: c'è la necessità di fare chiarezza immediatamente. Le ultime indiscrezioni relative a un potenziale conflitto di interessi tra l'Avvocatura ...

Calciomercato Inter - obiettivo Keita del Monaco : ipotesi scambio con Candreva : Il sogno Modric vivo più che mai, perché l'Inter è in fiduciosa attesa dell'incontro che ci sarà tra mercoledì e giovedì tra il centrocampista croato e Florentino Perez. Un faccia a faccia che sarà ...

Formazione Inter 2019 : ipotesi Asamoah e Vrsaljko sulle fasce - unica punta Icardi (RUMORS) : Stando alle operazioni di mercato concluse dall'Inter, gli esperti del settore hanno cominciato a formulare le prime ipotesi di Formazione per la stagione 2018/2019. I cronisti di Sky ne hanno ipotizzato una abbastanza probabile, con un 4-2-3-1 come modulo base. In porta come al solito Samir Handanovic che davanti si troverà al centro Skriniar e De Vrij, mentre sulle fasce verrà dato spazio ad Asamoah e ad un nuovo terzino destro: il nome che ...

Inter - dopo Nainggolan ora il rinforzo sulla fascia destra : Malcom e Suso tra le ipotesi : L'Inter sta costruendo una grande squadra in questa sessione di mercato. E' il parere del noto giornalista, Enzo Bucchioni, che si sposa con quello di molti operatori di mercato. E' praticamente fatta per l'acquisto del centrocampista belga [VIDEO] Radja Nainggolan che arrivera' dalla Roma per ventidue milioni di euro più i cartellini di Nicolò Zaniolo e Davide Santon. Ad ufficializzare l'affare, praticamente, è stato lo stesso calciatore che, ...

Lazio - l’uomo degli appalti regionali da oltre due anni è in conflitto di Interessi. Tocca ai giudici - avanza ipotesi dimissioni : Ricopre incarichi in alcune ditte private ma per Regione Lazio, da oltre due anni, decide anche l’affidamento di appalti proprio alle aziende private. E mentre l’ente gli fa quadrato attorno, si ventilano ora le prime ipotesi di dimissioni, tant’è che oggi (21 giugno ndr) sul sito della Regione è spuntato un bando per la “ricerca di professionalità per il conferimento dell’incarico di direttore della Direzione regionale Centrale Acquisti”. ...