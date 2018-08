Inter | contro il Torino Spalletti cambia rispetto al Sassuolo

Inter - Lautaro fa 21 anni con lo scherzo dei compagni. "Contro il Toro ci rifaremo" : Primo compleanno in nerazzurro per Lautaro Martinez, che oggi ha compiuto 21 anni. "El Toro" si è raccontato ai microfoni del canale ufficiale Inter TV: "E' il mio primo compleanno che festeggio in ...

Toro - contro l'Inter torna Ansaldi : Ci sarà il tecnico Walter Mazzarri, che nonostante l'allontamanento dal campo domenica scorsa se l'è cavata con un'ammonizione con diffida. E contro l'Inter ci sarà, probabilmente, anche Cristian ...

LAZIO - LOTITO CONTRO INZAGHI : "TE STAI SEMPRE A LAMENTÀ"/ Video - annunciate querele : "errata Interpretazione" : LAZIO, LOTITO CONTRO INZAGHI: "Ti lamenti SEMPRE". Ultime notizie, Video rubato al presidente biancoceleste: sfuriata al tecnico dopo il ko col Napoli(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 13:20:00 GMT)

Il Segreto Anticipazioni 22 agosto 2018 : Donna Francisca Interviene contro Larraz : La Montenegro ha deciso di risolvere la situazione con i braccianti e con il capo di questi, che ha minacciato di non lavorare più per lei se non verranno esaudite determinate richieste.

Alberi pericolosi - Rosati - Sel - Interroga il sindaco sui controli : Hanno suscitato l'attenzione della politica comunale i due grossi pini che a distanza di pochi giorni sono stati abbattuti dalla forza del vento a Sferracavaollo e Orvieto Scalo. Il primo a muoversi è ...

Rino Gattuso - il terrore al Milan dopo la sconfitta dell'Inter : come si preparano contro il Napoli : Tra le mura di Milanello si respira un'aria non più di tanto fresca specialmente dopo la sconfitta inaspettata dell' Inter contro il Sassuolo . Chi più ne è rimasto sorpreso è l'allenatore del Milan ...

Manchester United - Scholes contro Pogba : Interviene Raiola : Mino Raiola contro Paul Aaron Scholes. "Alcune persone sentono il bisogno di parlare per la paura di essere dimenticate. Paul Scholes non riconoscerebbe un leader nemmeno se si trovasse davanti a Sir ...

Inter - contro il Toro si cambia : Skriniar e Perisic dal 1' - dubbio Nainggolan : Spalletti recupera lo slovacco, spettatore in panchina a Reggio Emilia e schiererà il croato titolare. Spazio anche a Vrsaljko. Il belga al massimo in panchina

Inter - Nainggolan vuole esserci a tutti i costi contro il Torino : L'Inter è crollata nella prima giornata di campionato contro il Sassuolo per 1-0 grazie alla rete di Domenico Berardi su un rigore discusso al 27'. Una partita che ha messo in evidenza alcuni limiti della squadra nerazzurra, che comunque è scesa in campo senza Milan Skriniar al centro della difesa, Radja Nainggolan in mezzo al campo e con un Ivan Perisic a mezzo servizio essendo tornato da poco dalle vacanze post mondiale. E proprio l'assenza ...

Modric tuona contro le bufale : “io ho chiamato l’Inter? Non è affatto vero” : Luka Modric ha negato qualsiasi voce relativa ad una chiamata all’Inter all’interno della querelle di mercato che ha agitato l’estate del Real Madrid Luka Modric ci ha tenuto a chiarire quanto accaduto con l’Inter nelle ultime settimane. Ieri è venuta fuori una bufala in merito al contatto tra le parti. E’ infatti saltata fuori una sorta d’ammissione del croato che avrebbe svelato d’essersi ...

Il governo britannico ha preso il controllo del carcere di Birmingham - gestito da privati - a causa del degrado e della violenza Interna : Il Ministero della Giustizia del Regno Unito (MoJ) è stato costretto a prendere il controllo del carcere di Birmingham togliendone la gestione all’azienda privata G4S, dopo un’ispezione che ha mostrato un preoccupante livello di degrado e violenza all’interno della struttura. The post Il governo britannico ha preso il controllo del carcere di Birmingham, gestito da privati, a causa del degrado e della violenza interna appeared ...

Sassuolo - De Zerbi : “sono felice della vittoria contro l’Inter” : “Sono felice per tutti: per i ragazzi che non hanno sbagliato nemmeno un allenamento e per la società, che ha fatto investimenti importanti soddisfacendo tutte le mie richieste. Dovremo mantenere questo spirito ed alimentare questo entusiasmo”. Così l’allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi, dopo aver battuto l’Inter. Poi il tecnico elogia due dei suoi: “Berardi e Boateng? Quest’ultimo lo vedo in ...

