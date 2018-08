Inter | attesi 60mila tifosi per l’esordio casalingo a San Siro con il Torino

Ronaldo e Internet tv - battesimi a Intermittenza : Sì, la possibilità che la Juventus, impreziosita dall'arrivo del giocatore più forte del mondo, inanelli il suo ottavo scudetto consecutivo, numeri, questi, da terzo mondo calcistico, è concreta, ma ...

Il calcio oltre i Mondiali - la classifica StubHub degli appuntamenti Internazionali più attesi : StubHub – piattaforma di compravendita di biglietti del gruppo eBay – ha stilato una lista dei prossimi appuntamenti calcistici, e non, più seguiti, in cui domina l’International Champions Cup, che si terrà dal 21 luglio fino al 15 agosto: • FC Bayern Monaco vs Paris Saint Germain Sabato 21 luglio, ore 15.30 – Wörthersee Stadion, Klagenfurt, Austria • FC Siviglia vs Benfica Sabato 21 luglio, ore 20.00 – Letzigrund ...

BCE - tassi d'Interesse attesi fermi fino all'autunno 2019 : Teleborsa, - Non ci sanno imminenti aumenti del costo del denaro in Europa e per vedere il primo rialzo bisognerà attendere almeno sino a ottobre 2019. A confermarlo è un articolo del Wall Street ...