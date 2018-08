Insurgency | Sandstorm si rivela nel Trailer Gamescom

Lo sparatutto tattico multiplayer Insurgency : Sandstorm ha una data di uscita per PC : New World Interactive ha fissato una data di uscita ufficiale per Insurgency: Sandstorm su PC.Il gioco sarà rilasciato il 18 settembre, mentre le versioni PS4 e Xbox One sono slittate all'inizio del prossimo anno.Come riporta VG247.com, lo sviluppatore New World al momento sta lavorando sodo per migliorare l'esperienza su PC. Come promesso, la prima delle due beta di Sandstorm è stata pubblicata ieri per tutti i giocatori che hanno prenotato il ...