Infrastrutture - MIT : entro 1° settembre monitoraggio su opere già censite : Il check up su strade, autostrade e dighe avviato dal Governo lo scorso 16 agosto è solo il primo di una serie di revisioni sullo stato di salute delle Infrastrutture in Italia. Il Ministero delle ...

Mit : 10 giorni a enti locali per comunicare Infrastrutture a rischio : Mit: 10 giorni a enti locali per comunicare infrastrutture a rischio Sindaci, presidenti delle regioni e delle province avranno fino al 30 agosto per far sapere al ministero delle infrastrutture e dei Trasporti gli interventi necessari per "rimuovere condizioni di rischio riscontrate nelle tratte infrastrutturali di ...

Infrastrutture : Mit - su passante Bologna si lavora a soluzioni : ... ma anche l'ipotesi della terza corsia 'intelligente', perché il primo scopo non è incrementare il flusso veicolare in tangenziale, come predilige la vecchia politica, ma diminuirlo. Allora si ...

Infrastrutture : Mit - per ponte sull'Adda attendiamo progetto definitivo : Milano, 28 lug. (AdnKronos) - Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è ancora in attesa del progetto definitivo sull’ammodernamento della tratta Crema-Spino D’Adda "per procedere al completamento dell’istruttoria da trasmettere al Cipe". E' quanto afferma in una nota lo stesso ministero.

Infrastrutture : Mit - per Jonica soluzioni migliori senza ritardo lavori : Roma, 26 lug. (AdnKronos) – ‘In relazione agli interventi di adeguamento della Statale 106 Jonica, si sta operando allo scopo di arrivare alle soluzioni migliori senza permettere che ciò comporti alcun ritardo nell’iter dei lavori sull’importante arteria stradale”. Lo sottolinea il ministero delle Infrastrutture e Trasporti in una nota. L'articolo Infrastrutture: Mit, per Jonica soluzioni migliori senza ritardo ...

Infrastrutture : Mit - 361 mln per sistema nazionale ciclovie turistiche (2) : (AdnKronos) – Una realtà fatta di centinaia di chilometri di percorsi ciclabili: dal Grab di Roma, il Grande raccordo ciclabile, alle ciclovie del Sole e del Vento (Verona-Firenze e Venezia-Torino); dalla ciclovia dell’Acquedotto pugliese a quelle del Garda, della Sardegna e della Magna Grecia; e poi la ciclovia Tirrenica, la ciclovia Adriatica e la Trieste-Lignano Sabbiadoro-Venezia. Si tratta di un importante investimento ...

Infrastrutture : Mit - 361 mln per sistema nazionale ciclovie turistiche : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli, per voce del sottosegretario Michele Dell’Orco, ha confermato in Conferenza unificata con le Regioni lo stanziamento complessivo di 361,78 milioni di euro per la nascita del sistema nazionale delle ciclovie turistiche, un’infrastruttura che promuove la mobilità ‘dolce” e crea una ulteriore attrattiva legata alle due ruote ...

