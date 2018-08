In viaggio con Calenda

Splitcar è un’app utile per dividere le spese di viaggio in auto con gli altri passeggeri : Splitcar è un'app utile per calcolare le spese sostenute per un viaggio in auto e per dividerle con gli altri passeggeri. Per utilizzare l'app è sufficiente inserire distanza, consumo del veicolo, costo del carburante, pedaggi e parcheggi eventualmente pagati e il numero di persone con le quali dividere la spesa totale e in pochi istanti potrete condividere l'importo dovuto con i passeggeri. L'articolo Splitcar è un’app utile per dividere ...

'viaggio con la storia del calcio' : 40mila visitatori per il museo itinerante : La raccolta ha il merito di raccontare non solo la storia dello sport più seguito al mondo, ma anche quella del nostro Paese e i suoi costumi, e del ruolo del calcio nella storia d'Italia. Ma spazio ...

Meghan Markle ed Harry - viaggio segreto in Italia con George Clooney e Amal : Una visita segreta in Italia ospiti di George Clooney e Amal: Harry e Meghan Markle in questi giorni hanno raggiunto il nostro paese per una brevissima vacanza. Secondo quanto svela l’Us Weekly, la coppia reale ha fatto visita all’attore di Hollywood e alla moglie, rimanendo nella loro villa sul lago di Como per due giorni. Il viaggio è stato organizzato in gran segreto da Kensington Palace e i due innamorati hanno raggiunto ...

Afghanistan - i Talebani rapiscono 170 persone in viaggio su tre autobus nel nord del paese : I Talebani hanno rapito almeno 170 passeggeri in viaggio su tre diversi autobus. I tre mezzi sono stati sequestrati questa mattina dai militanti nell’Afghanistan settentrionale, sulla strada che collega Takhar a Kunduz. Esmatullah Muradi, portavoce del governatore di Kunduz, ha detto all’agenzia di stampa Reuters che la zona è controllata dai guerriglieri. Il fermo degli ostaggi è avvenuto all’indomani di una tregua ...

viaggio nella nuova Prova del cuoco : I contenuti (Anteprima Blogo) : Proseguono qui su TvBlog le anticipazioni sulla nuova veste della Prova del cuoco, che da lunedì 10 settembre tornerà in onda dalle frequenze della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo con la conduzione di Elisa Isoardi. prosegui la letturaViaggio nella nuova Prova del cuoco: I contenuti (Anteprima Blogo) pubblicato su TVBlog.it 20 agosto 2018 10:59.

La storia del viaggio della Groenlandia - e del suo... contributo alla nascita dell'Islanda - : ... forse, non sai sui mancini In un meteorite trovato minerale mai visto prima Un bolide è esploso nei cieli della Groenlandia Home - SCIENZA - Scienze La storia del viaggio della Groenlandia, e del ...

In viaggio con car2go : carsharing anche in vacanza : Il carsharing flessibile è molto richiesto anche in vacanza: rispetto all’anno scorso, il numero dei noleggi transfrontalieri, sia per motivi di lavoro sia per visite turistiche, è aumentato del 42% nella prima metà del 2018. La Germania è la destinazione preferita per i viaggi internazionali. Solo nella prima metà del 2018, infatti, il 43% dei […] L'articolo In viaggio con car2go: carsharing anche in vacanza sembra essere il primo ...

Ponte Morandi : il piccolo Samuele - l’angelo in viaggio con mamma e papà : 39 vittime. Una tragedia immane. L’Italia, quarantotto ore dopo, non riesce ancora a darsi pace. Il crollo del Ponte Morandi, viadotto della A10 in quel di Genova, ha tranciato le gambe all’estate italiana e aperto spaccature anche all’interno del Governo. Movimento 5 Stelle e Lega pare vogliano assumere posizioni differenti sulla querelle ‘concessioni’ e possibile revoca ad ‘Autostrade per ...

Selvaggia Lucarelli e l'Alzheimer della madre Nadia / Dopo l'appello su Facebook continua il viaggio in Perù : Selvaggia Lucarelli parla dell'Alzheimer della madre Nadia al Corriere. "Adesso so che lei può sparire. Aveva avuto dei black out, ma non era mai sparita prima"(Pubblicato il Wed, 15 Aug 2018 19:10:00 GMT)

Giovanni e l'ultimo viaggio con i suoi amici : La notizia è arrivata. Inutili le preghiere. Sono tutti morti i quattro ragazzi di Torre del Greco che si sono trovati per una tragica fatalità sul ponte Morandi che è crollato ieri mattina, facendo ...

viaggio al termine del dolore - la guerra civile ucraina raccontata da un protagonista : La cosa per lui non ha nome. Non ne ha mai fatto menzione parlandomi. Ma la conosce. La conosce, eccome, la morte: da un pomeriggio, sei luglio 2016, il fronte del Donbass. Lì la morte, l’irrisolto e l’incomprensibile, era presente in ogni forma come minaccia salvezza avvenimento lamento banalità colpa e eroismo. Un pomeriggio affranto di luglio, t...

Il viaggio si organizza con una app Sos Travel - scommessa a Piazza Affari : ... li rimette a posto , uniformandoli, e somma i dati: alla fine ne esce una sorta di super-azienda italiana, utile per capire che cosa sta accadendo nel mondo delle imprese. Nell'edizione di quest'...

Santa Severa - il 12 agosto un viaggio tra flamenco e medioriente con Algeciras : In Andalusia nel 711, con l'occupazione araba della Spagna meridionale: ebbe inizio una 'nuova era' che riguardava tutti i campi della scienza, della cultura, dell'arte e della musica. L'evento ...

Ibrahim e il viaggio al contrario in Africa : 'Ai miei fratelli dico - non venite in Italia' : In un periodo in cui l'immigrazione dall'Africa verso l'Europa è uno dei temi più scottanti [VIDEO] nell'ambito socio-politico, fa certamente notizia la decisione di Ibrahim Coulibaly, il quale ha deciso di effettuare un viaggio al contrario, lasciando l'Italia per giungere nel continente Africano per informare i suoi connazionali sulle condizioni difficili in cui versano i migranti nei vari Paesi europei. Il trentaduenne è un mediatore ...