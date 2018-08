In Giappone si comincia a parlare di lavorare meno

Comincia l’avventura in Giappone di Iniesta - lo spagnolo si prepara al debutto con il Vissel Kobe : Il centrocampista spagnolo è sbarcato in Giappone per mettersi a disposizione della sua nuova squadra, il Vissel Kobe E’ iniziata la nuova avventura di Andres Iniesta in Giappone. Il fuoriclasse spagnolo è sbarcato oggi al Kansai Airport nella Baia di Osaka, dove ad attenderlo c’erano centinaia di fan. L’ex stella del Barcellona ha firmato un contratto pluriennale con il Vissel Kobe, la squadra che milita nella J-League ...