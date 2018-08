Immigrati | Matteo Salvini pronto a una nuova escalation | il suo modello è l' Australia

Aquarius - Matteo Salvini : 'Se l'Europa lascia sola l'Italia salta l'accordo sugli Immigrati' : Se l' Europa vuole lasciare sola l'Italia salta l' accordo sull' Aquarius . Matteo Salvini , furibondo, manda un avvertimento a Bruxelles: 'A fronte della disponibilità del nostro governo per ...

Crollo ponte Morandi a Genova : per Matteo Salvini è sempre colpa dell’Europa e degli Immigrati : Di fronte a una tragedia italiana Mattteo Salvini continua a prendersela con gli immigrati e con l'Europa, ballando di post in post alla ricerca di trenta denari. Il Ministro dell'Interno evita ogni ragionamento più lungo di un tweet e preferisce la fantastica invenzione di nemici immaginari da cui Lvi ci salverà.

Matteo Salvini : 'La nave Ong Aquarius sbarcherà a Malta. Gli Immigrati andranno in Spagna - Francia e Germania' : Matteo Salvini dà una 'buona notizia' in una giornata segnata dalla tragedia del crollo del ponte Morandi a Genova . La nave ong Aquarius, annuncia il ministro dell'Interno su Twitter, di proprietà ...

Matteo Salvini 'razzista' - la verità che sbugiarda i sinistri : i reati contro gli Immigrati in calo : Da un lato, a confutare la retorica sui crescenti fenomeni di xenofobia in Italia, ci sono i recenti fatti di cronaca, su tutti quello dell' atleta Daisy, colpita con un uovo da tre ragazzi non per ...

Matteo Salvini : 'Immigrati richiedenti asilo fermati. Spacciavano ai minorenni' : Sette immigrati richiedenti asilo sono stati arrestati per spaccio . La notizia la dà direttamente Matteo Salvini su Twitter: 'I carabinieri hanno fermato a Gallipoli , Lecce, sette immigrati ...

Matteo Salvini - una 'tassa per gli Immigrati' per aiutare le famiglie italiane : Una mossa destinata a cambiare completamente il panorama dell'immigrazione in Italia, come le altre già portate a termine in queste prime settimane di governo. Matteo Salvini e la Lega intendono ...

Matteo Salvini - Immigrati : il piano per non dare l'asilo a chi commette reati minori : Con il decreto Sicurezza che ha in mente 'stracceremo la richiesta d'asilo a chi commette questi reati '. E' il piano di Matteo Salvini che vuole che non venga dato l'asilo agli immigrati che compiono ...

Matteo Salvini - Immigrati : 'Rispetto all'anno scorso 30mila sbarchi in meno' : 'Primi due mesi del nuovo governo, gli sbarchi di immigrati sono diminuiti di oltre 30.000 unità rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso'. Matteo Salvini esulta rivelando gli ultimi dati sugli ...

Matteo Salvini : “Ma quale razzismo - l’unico allarme sono i reati commessi dagli Immigrati” : "Aggredire e picchiare è un reato, a prescindere dal colore della pelle di chi lo compie, e come tale va punito. Ma accusare di razzismo tutti gli italiani e il governo in seguito ad alcuni limitati episodi è una follia. Ricordo che i reati commessi ogni giorno in Italia da immigrati sono circa 700, quasi un terzo del totale, e questo è l'unico vero allarme reale contro cui da ministro sto combattendo", ha dichiarato quest'oggi il ministro ...

Bruno Vespa : 'Matteo Salvini? Soldi e Immigrati - vi spiego qual è la sua fortuna' : Quando il ministro dell'Economia dice che questi provvedimenti verranno approvati soltanto quando ci saranno i Soldi , vuol dire che nella legge di bilancio per il 2019 ce ne sarà forse soltanto una ...

Matteo Salvini - sul Corriere il trionfo : 'Libia - è cambiato tutto'. Immigrati - parlano i militari italiani : Il trionfo delle politiche di Matteo Salvini viene certificato da un lungo reportage pubblicato su Il Corriere della Sera . L'inviato in Libia, Lorenzo Cremonesi , è salito a bordo delle navi della ...

Matteo Salvini - il piano per alzare le pensioni minime : tagliare gli assegni sociali agli Immigrati : Passa da una completa revisione della spesa sugli immigrati il piano di Matteo Salvini per puntare a due punti cardine inseriti nel contratto di governo, cioè il taglio delle tasse e l'innalzamento ...

Open Arms - Matteo Salvini : 'Nessuna denuncia e abbiamo salvato e rimandato in Libia 40 Immigrati' : 'Contrordine compagni! La Ong Open Arms non ci denuncia'. Matteo Salvini , dopo la notizia diffusa in un primo momento in cui la Open Arms confermava di aver presentato un esposto contro l'Italia e la ...

Immigrati - la maledizione di Alessandro Sallusti su Matteo Salvini : ... nel suo editoriale su Il Giornale , loda la strategia politica del leader della lega e ministro dell'Interno sull'immigrazione, finalizzata a suo dire a mantenere la centralità politica della Lega e ...