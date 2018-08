Ilva | Di Maio | ' Mittal in buona fede Delitto perfetto commesso dallo Stato'

Ilva - Di Maio : "commesso delitto perfetto"/ Ultime notizie - Fim Cisl : "Basta scaricabarile - decida" : Ilva, il parere dell'Avvocatura di Stato sull'offerta di Arcelor Mittal. Di Maio: "Forti criticità, ma la gara non è nulla". Dal PD dura critica verso il Ministro da parte di Calenda(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 14:30:00 GMT)

Ilva - Di Maio : “Commesso delitto perfetto. Mittal sempre stata in buona fede - colpa è dello Stato” : “La gara sicuramente è stata fatta male, ha dei vizi e per noi è illegittima”. La responsabilità non è di Mittal, che “è sempre stata in buona fede. Il delitto perfetto è stato commesso dallo Stato, non dal soggetto privato”. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, nella conferenza stampa che si tiene per illustrare il parere dell’avvocatura sulla gara di cessione dell’Ilva L'articolo ...

Ilva - Bentivogli a Di Maio : 4 mesi caos - decida - basta scaricabarile : Roma, 23 ago., askanews, - Sulla vicenda Ilva il ministro Di Maio renda pubblico il parere dell'Avvocatura dello Stato come fece il presidente esecutivo. E' la richiesta del segretario generale della ...

