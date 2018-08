Ilva | Di Maio | atto illegittimo non basta per annullare gara

Di Maio : 'Sull'Ilva il delitto perfetto - gara illegittima ma non si può annullare' : 'Su Ilva è stato commesso il delitto perfetto'. Lo afferma il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, nel corso della conferenza stampa per illustrare il parere dell'Avvocatura. LEGGI ANCHE ...

Di Maio : "Su Ilva delitto perfetto". Calenda attacca Di Maio : "Gara viziata? Annullala" : La cessione dell'Ilva ad ArcelorMittal diventa un caso e fa scoppiare la polemica. La gara per l'aggiudicazione dell'Ilva "è illegittima ma non si può annullare". Lo ha assicurato il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, durante una conferenza stampa spiegando che "non basta che l'atto sia illegittimo per annullare l'atto" ma deve sussistere anche la "tutela dell'interesse pubblico concreto e attuale". E ancora: "Per ...

Ilva - Di Maio : nella gara pochissimo di regolare - condizioni per delitto perfetto. Calenda : «Allora annullala» : Il vicepremier: «Abbiamo trovato una gara fatta male, che ha dei vizi ed è illegittima, ma che non si può annullare» . «Mittal in buona fede, il delitto perfetto lo ha fatto lo Stato», ora «si apre il fronte dell’interesse pubblico»...

Ilva - Di Maio dopo parere Avvocatura : “È stato commesso il delitto perfetto. Nella gara c’è pochissimo di regolare” : Un “delitto perfetto” perché “Nella gara c’è pochissimo di regolare“. Luigi Di Maio riapre la partita sull’Ilva dopo il parere dell’Avvocatura di stato, la quale ha sottolineato in 35 pagine al momento ‘segrete’, come Nella gara di assegnazione ci siano stati dei “vizi” pur spiegando che non ci sono gli estremi per un annullamento d’ufficio dell’assegnazione ad ...

