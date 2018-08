Ilva - adesso Di Maio tratta con Mittal per “ri-legittimare” la gara : Il ministro dello Sviluppo chiede ulteriori gara nzie sul piano ambientale e occupazionale: restano tre settimane per raggiungere gli obiettivi coinvolgendo il ministero dell’Ambiente e rilanciando il tavolo sindacale. Il 15 settembre scade la validità del contratto con l’aggiudicatario...

Ilva - adesso Di Maio tratta con Mittal per «ri-legittimare» la gara : Il ministro dello Sviluppo chiede ulteriori gara nzie sul piano ambientale e occupazionale: restano tre settimane per raggiungere gli obiettivi coinvolgendo il ministero dell’Ambiente e rilanciando il tavolo sindacale. Il 15 settembre scade la validità del contratto con l’aggiudicatario...

Ilva - la vendita ad Arcelor adesso rischia di saltare : Di Maio si prepara ad annullare la gara per la cessione dell'Ilva. A dispetto delle attese, con una nota diffusa ieri in serata, il ministro dello Sviluppo economico ha reso note le conclusioni a cui è giunta l'Avvocatura di Stato, chiamata in causa per definire la legittimità dell'iter che ha portato all'assegnazione della gara alla cordata Am Investco, guidata dai franco-indiani di Arcelor Mittal. E secondo le prime indicazioni l'Avvocatura ...