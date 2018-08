ILVA Accordo vicino | ma Di Maio cosa vuole?

ILVA/ Il passo di Mittal che avvicina l'accordo finale : Si fa più vicina la possibilità di un accordo finale per l'ILVA di Taranto. Mittal sembra infatti pronta a un miglioramento dell'offerta sui livelli occupazionali. GIUSEPPE SABELLA(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 06:07:00 GMT)LAVORO/ Il caos del Governo tra pensioni, contratti, ILVA, Tav e Tap, di F. ColomboRIFORMA PENSIONI/ Il blackout pronto a "stangare" gli italiani, di M. Cardarelli

DI MAIO - "ATTACCO MERCATI? NON SIAMO RICATTABILI"/ Ultime notizie Governo : "ILVA - ancora nessun accordo" : Di MAIO e i temi del Governo: "M5s diviso sui vaccini? No, noi non SIAMO contro l'obbligo". Ultime notizie, Ministro "non ricattabili dai mercati, non temo attacchi speculativi"(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 10:41:00 GMT)

ILVA - Arcelor : ‘Volontà di trovare accordo su occupazione - ma occhio ai conti’. Entro lunedì il parere dell’Avvocatura di Stato : Le porte “non sono state chiuse” e c’è “la volontà di trovare una soluzione equa” al problema occupazionale senza perdere di vista “la sostenibilità del conto economico dell’azienda”. Nelle ore che precedono la risposta dell’Avvocatura dello Stato ai quesiti posti dal ministero dello Sviluppo Economico, ArcelorMittal lascia filtrare la disponibilità a fare un passo avanti nella querelle ...

ILVA - verso l?accordo sotto i 700 esuberi. Arcelor : più garanzie : ROMA Non sarà l?Avvocatura dello Stato a fermare la vendita dell?Ilva ad ArceloMittal. Proprio così, non è soltanto da un parere sulla gara che dipende il futuro del...

ILVA : sindacati - confermare accordo programma a Genova Cornigliano : Roma, 9 ago. (AdnKronos) – I sindacati metalmeccanici Fim, Fiom e Uilm di Genova in una lettera indirizzata al premier Giuseppe Conte e al ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio chiedono la conferma dell’accordo di programma di Genova Cornegliano nonché i lavori di pubblica utilità a integrazione della cassa integrazione. E’ quanto si legge nella lettera nella quale dichiarano di rendersi ...

ILVA : sindacati - confermare accordo programma a Genova Cornigliano (2) : (AdnKronos) – Per l’utilizzo di tali strumenti e ad integrazione della Cigs, rilevano, “si è sempre utilizzata la società per Cornigliano, strumento operativo dell’accordo di programma per la riqualificazione del quartiere, con finanziamenti del Governo dedicati a tale scopo”. Per le suddette ragioni “le chiediamo di confermare tale strumento giuridicamente valido per Ilva di Genova Cornigliano, atto ...

Governo diviso su Grandi opere. Di Maio : 'Troveremo un accordo'. ILVA - troppe criticità : 'Con Salvini ci capiamo al volo. Nessun pregiudizio' afferma il ministro dello Sviluppo ma sulla Tav sottolinea: 'Si tratta di spendere 10 miliardi in un paese in cui spesso i cittadini non hanno ...

Governo diviso sulle Grandi opere. Di Maio : 'Troveremo un accordo'. ILVA - troppe criticità : 'Con Salvini ci capiamo al volo. Nessun pregiudizio' afferma il ministro dello Sviluppo ma sulla Tav sottolinea: 'Si tratta di spendere 10 miliardi per la Torino-Lione in un paese in cui spesso i ...

ILVA - sindacati : trattativa finita - o accordo o fallimento : Prima di sedersi al tavolo del ministero dello Sviluppo sull'Ilva, i sindacati avvertono il governo che non accetteranno la perdita di posti di lavoro e che bisogna decidere perché i tempi della ...

Riproviamoci. Lunedì sindacati e Arcelor Mittal al Mise per tentare accordo su ILVA : Tutto questo genera ulteriori ritardi imperdonabili dal punto di vista del risanamento ambientale e ingenti danni per la nostra economia. Per quanto ci riguarda, in queste ore continueremo a svolgere ...

ILVA : Palombella - futuro sempre più incerto - zero esuberi o niente accordo : Roma, 25 lug. (AdnKronos) – “L’incontro di oggi al Ministero dello Sviluppo economico tra il ministro Luigi Di Maio e i vertici di AM InvestCo non aggiunge nulla di nuovo alla vicenda dell’Ilva, se non ulteriori incertezze che non fanno che aggravare la situazione”. A dichiararlo il segretario generale della Uilm, Rocco Palombella, che, commentando l’esito dell’incontro tra il ministro Di Maio e ...

ILVA : ArcelorMittal - prendiamo atto proroga - impegnati per accordo e rilancio : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – ArcelorMittal “prende atto del posticipo al 15 settembre 2018 per il completamento dell’acquisizione di Ilva”. E’ quanto si legge in una nota del gruppo. “Tra oggi e quella data è fondamentale che i progetti di carattere ambientale, che sono stati già iniziati da Ilva, possano continuare come pianificati. Questi ultimi – sottolinea – includono la copertura dei parchi ...