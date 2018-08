“Il viaggio dei sogni” Partono per una meta esotica e muoiono insieme

caffeinamagazine

(Di giovedì 23 agosto 2018) Doveva essere la vacanza dei loro sogni, unche desideravano fare da tempo e che li avrebbe portati a perdersi tra le piramidi e le spiagge dell’Egitto, approfittando dell’estate per allontanarsi dallo stress della città. E invece quell’avventura che avevano organizzato con grande entusiasmo mettendo mano ai risparmi si è trasformata in una tragedia terribile per John e Susan Cooper, marito e moglie originari della città di Burnley, in Inghilterra. A raccontare l’accaduto è la testata inglese Metro. I due si trovavano nella zona turistica di Hurghada dove avevano preso una stanza in un albergo. Entrambi sessantenni, sono morti a poche ore di distanza l’uno dall’altra, un dramma terribile che ha sconvolto l’intero paese dal quale provenivano che, in segno di lutto, ha deciso di fermarsi per ricordare due persone amate e benvolute ...