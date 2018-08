Il Siracusa come la Lazio | gli ultras si schierano con i biancocelesti | le tifose

Gli ultrà del Siracusa come quelli della Lazio : no alle donne in curva - : I tifosi Siracusani della "curva Anna" si schierano al fianco di quelli laziali dopo il volantino pubblicato dalla Nord dell'Olimpico in cui si diceva alle tifose di stare indietro rispetto ai ...

Gli ultrà del Siracusa come quelli della Lazio : no alle donne in curva : Gli ultrà del Siracusa come quelli della Lazio: no alle donne in curva I tifosi Siracusani della "curva Anna" si schierano al fianco di quelli laziali dopo il volantino pubblicato dalla Nord dell’Olimpico in cui si diceva alle tifose di stare indietro rispetto ai maschi. Ferma la reazione delle Siracusane, che annunciano ...

Atletica – Memorial Coscioni - Irene Siracusa come un grillo ad Orvieto : Irene Siragusa, la saetta con gli occhiali: fa 11.21 al Memorial Coscioni di Orvieto La velocista con gli occhiali colpisce ancora. Irene Siragusa mette il turbo sui 100 metri del Memorial Coscioni di Orvieto: 11.29 (+1.3) in batteria e poi ancora meglio in finale dove brucia tutte in 11.21 (+1.1). Al traguardo la sprinter toscana dell’Esercito abbraccia le avversarie e salta come un grillo. Ed ha un buon motivo per essere così felice: ...

Atletica - Memorial Coscioni - Irene Siracusa come un grillo ad Orvieto : Irene Siragusa, la saetta con gli occhiali: fa 11.21 al Memorial Coscioni di Orvieto La velocista con gli occhiali colpisce ancora. Irene Siragusa mette il turbo sui 100 metri del Memorial Coscioni ...