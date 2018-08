Il rifugio per cani di Luigi a Napoli e l' eterno ' odio-amore' tra volontari del Sud e del

Mono - la casa-rifugio per vivere in armonia con la natura : I designer di Drop Structures la definiscono il punto più alto del loro pluriennale studio. E in effetti a primo impatto la loro Mono è un’opera che colpisce subito l’occhio e l’immaginazione. Concepita per ottimizzare lo spazio abitativo, si basa su una pianta lunga e lineare, con un soffitto a volta e ampie vetrate. Queste ultime rappresentano uno dei tratti distintivi della struttura, il cui obiettivo è offrire un luogo per lavorare in ...

Perché con la crisi turca l'oro non è più considerato un 'rifugio' : Milano. Rimbalza la lira turca, si risolleva un po' anche l'oro. Un copione alla rovescia rispetto alla tradizionale funzione di bene rifugio del metallo giallo, da sempre la protezione più diffusa ...

Quando Mina - nel 1962 - si rifugiò in hotel per non finire a processo (per concubinato) : La cantante, 22 anni, aveva una relazione con l’attore Corrado Pani (26), già sposato e separato. La vita in albergo per evitare la condanna di concubinato

Oltre 100 persone vanno in un rifugio per portare conforto ai cani durante i fuochi d'artificio : Spettacoli meravigliosi per gli umani, veri incubi per gli animali. Così in una città dell'Arizona però molte persone hanno deciso di passare diversamente quella festa andando a portare conforto agli ...

Oro bene rifugio ma non troppo : ecco perché non sale nonostante i dazi USA : Il lingotto non sta insomma affatto agendo come bene riugio come invece dovrebbe fare in tempi di incertezza politica ed economica. "Il motivo alla base di questo trend è il fatto che le attuali ...

Bari - beneficenza a 4 zampe : venerdì 27 luglio serata per gli animali del rifugio San Rocco di Valenzano : Una serata ricca di spettacoli, prelibatezze culinarie, show e performance musicali, senza dimenticare la catwalk firmata Angela Paterno Atelier.

Ferita ad una caviglia - recuperata dal Soccorso Alpino al rifugio Rivetti : Nel pomeriggio di oggi, domenica 8 luglio, intervento dei volontari del Soccorso Alpino e dell'eliambulanza per soccorrere un'escursionista. La donna, che si trovava nei pressi del rifugio Rivetti, si ...

Roma - riapre il bunker di Mussolini a Villa Torlonia. Nel rifugio effetti speciali per rivivere il terrore dei bombardamenti : riapre il bunker di Mussolini a Villa Torlonia con nuovi allestimenti e nuove esperienze sensoriali che ricostruiscono il clima di paura e terrore vissuto dagli abitanti del rifugio durante un bombardamenti. Alla inaugurazione erano presenti il sovrintendente capitolino Claudio Parisi Presicce, il vice sindaco Luca Bergamo e Adriano Morabito, Presidente dell’associazione Roma Sotterranea. L'articolo Roma, riapre il bunker di Mussolini a ...

Barcellona città rifugio per i migranti apre il porto a Open Arms : La sindaca Ada Colau e il fondatore di Open Arms Oscar Camps attaccano duramente la chiusura dei porti e le politiche europee dell’immigrazione. Leggi

Milano - la prima casa rifugio per giovani omosessuali in un edificio confiscato alle mafie : La conferma dal sindaco Sala e l'assessore Majorino: il centro ospiterà ragazzi discriminati e costretti a lasciare la propria famiglia

Gay : a Milano prima casa rifugio per ragazzi : Milano, 30 giu. (AdnKronos) – A Milano sta per nascere la prima casa rifugio per ragazze e ragazzi omosessuali costretti a lasciare casa perché rifiutati. Lo conferma arriva, in occasione del Pride, dal sindaco Giuseppe Sala e dall’assessore comunale alle Politiche sociali, Pierfrancesco Majorino. Lo stabile di via Sommacampagna, in zona Maciachini, dopo la ristrutturazione, potrà ospitare fino a cinque giovani. I promotori del ...

Gay : a Milano prima casa rifugio per ragazzi : Milano, 30 giu. (AdnKronos) – A Milano sta per nascere la prima casa rifugio per ragazze e ragazzi omosessuali costretti a lasciare casa perché rifiutati. Lo conferma arriva, in occasione del Pride, dal sindaco Giuseppe Sala e dall’assessore comunale alle Politiche sociali, Pierfrancesco Majorino. Lo stabile di via Sommacampagna, in zona Maciachini, dopo la ristrutturazione, potrà ospitare fino a cinque giovani. I promotori del ...

Gay : a Milano prima casa rifugio per ragazzi : Milano, 30 giu. (AdnKronos) - A Milano sta per nascere la prima casa rifugio per ragazze e ragazzi omosessuali costretti a lasciare casa perché rifiutati. Lo conferma arriva, in occasione del Pride, dal sindaco Giuseppe Sala e dall'assessore comunale alle Politiche sociali, Pierfrancesco Majorino. L