Il prossimo iPhone X si chiamerà iPhone XX : Le prove nel Codice : iPhone X ha il suo successore (forse). Si chiamerà iPhone XX e sarà senza notch Il prossimo iPhone X si chiamerà iPhone XX: Le prove nel Codice Il prossimo iPhone X sarà probabilmente presentato il 12 settembre e fino ad ora non si sa nulla di come sarà il prossimo top di gamma di Apple […]

Una gioia per gli occhi il prossimo LG V40 : contro Note 9 ed iPhone 2018 : Si aggiungono altri dettagli sul conto di LG V40, che potrebbe essere presentato verso metà settembre, con vendite programmate ad inizio ottobre, così da avere campo libero, e non accavallarsi alla presentazione del Note 9, fissata per il 9 agosto, ed a quella degli iPhone 2018 (si presume il modello più economico verrà lanciato per la fine di ottobre). Quanto alle componenti ed ai tratti essenziali, il dispositivo dovrebbe integrare cinque ...