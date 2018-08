Il presidente della Bundesbank Weidmann | Si a rischi condivisi a patto di cedere

Napoli - tesoro Milik : è la stagione della rinascita per il polacco - la mossa geniale del presidente De Laurentiis : La stagione ha preso il via con il botto, il campionato di Serie A già regala grande spettacolo, il primo turno ha regalato già importanti indicazioni. Il Napoli è una seria candidata alla vittoria dello scudetto, la squadra di Carlo Ancelotti è stata molto convincente nella gara contro la Lazio, vincere all’Olimpico rappresenta già un importante biglietto da visita. Gli azzurri giocano a meraviglia, un pò come con Maurizio Sarri, le ...

Salvini adesso replica a Fico : "Fai il presidente della Camera" : Sulla questione migranti, il governo è spaccato. Da una parte, il presidente della Camera Roberto Fico, che guida l'ala più favorevole agli sbarchi, e dall'altra Matteo Salvini, promotore invece della linea dura. Questo pomeriggio, Fico era intervenuto a gamba tesa, scrivendo su Twitter: "La giusta contrattazione con i Paesi dell'Unione europea può continuare senza alcun problema, adesso però le 177 persone - tra cui alcuni minori non ...

La presidente di Taiwan visita la sede della Nasa - provocazione degli Usa alla Cina : ' Tramite questo viaggio, il mondo intero potrà osservare a Taiwan, e, …, il nostro sostegno alla democrazia e alla libertà ', aveva dichiarato Tsai dieci giorni fa, prima di partire alla ...

Ponte Morandi - ministero Infrastrutture al Fatto.it : “Valutiamo sostituzione del presidente della Commissione ispettiva” : “Noi non siamo lì per interferire con il lavoro della procura o per sbianchettare qualche documento”. Roberto Ferrazza prova a smarcarsi, ma ora il presidente della Commissione ispettiva del ministero dei Trasporti sul crollo del Ponte Morandi, collassato il 14 agosto facendo 43 vittime, rischia la rimozione. Non solo lui: anche la posizione del professore Antonio Brencich, tra i più critici nei confronti dell’opera progettata ...

Primavera di Praga - 50 anni fa invasione sovietica della Cecoslovacchia/ presidente Zeman "salta" celebrazioni : Cecoslovacchia, l'invasione URSS 50 anni fa nel 1968: così il comunismo represse la Primavera di Praga, ma non uccise l'anelito di libertà anti-socialismo. Le commemorazioni(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 17:49:00 GMT)

presidente della Caritas : "Italiani rifiutano i neri. È come la caccia all'untore" : "Non dobbiamo meravigliarci di questa deriva, fa difficoltà parlare di razzismo ma è chiaro un rifiuto dell'altro soprattutto se ha il colore della pelle nera, frutto di questo clima di tensione che si è voluto creare". Lo ha dichiarato il Presidente della Caritas italiana, in un intervento a Vatican News.Il cardinale Francesco Montenegro è intervenuto sugli ultimi episodi di razzismo che si sono verificati nel Paese. La responsabilità della ...

Ma quanto è nervoso il presidente della Liga Javier Tebas : ... motivo per cui la stessa Lega vive un momento di grande ottimismo ed entusiasmo condiviso dagli addetti ai lavori e dai tifosi e appassionati di tutto il mondo, cresciuti nelle ultime stagioni in ...

Ponte Morandi - il presidente Mattarella : “Tragedia inaccettabile. Accertamento rigoroso della verità” : “Genova è stata colpita. Tutti i genovesi e tutti coloro che si sono recati a Genova in questi anni sono passati su quel Ponte, anche io l’ho percorso tante volte, anche di recente. E’ una tragedia che ha coinvolto tanti, tutto il nostro Paese. E’ una tragedia inaccettabile”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, subito dopo i funerali delle vittime del crollo del Ponte Morandi. Poi ha invocato: “Un ...