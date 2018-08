Il Premier Conte alla veglia per le vittime del terremoto

Terremoto - il Premier Conte chiama Toma : "Il Governo vicino al Molise" : Il presidente del Consiglio ha parlato a telefono con il governatore e con il capo della Protezione civile Angelo Borrelli, oggi nelle zone terremotate. Attesa per la proclamazione dello stato di ...

Ponte Morandi - le proposte degli ingegneri al Premier Conte : Il Consiglio Nazionale ingegneri ha inviato al presidente del Consiglio una lettera che contiene diverse proposte concrete per il futuro

Fa ombra a Conte - Di Maio - Salvini Governo - Giorgetti vero Premier : Con il suo understatement tipicamente british - proprio come il suo Southampton partito maluccio in premier League (una sconfitta e un pareggio dopo le prime due giornate) - Giancarlo Giorgetti si sta imponendo come la figura politica chiave e di riferimento all'interno dell'esecutivo giallo-blu... Segui su affaritaliani.it

Premier Conte : non lasceremo sola Genova : 12.14 "Come abbiamo detto il governo è con Genova e con i genovesi e non solo a parole, ma con gesti concreti".Così su Facebook il Premier Giuseppe Conte ricordando i primi stanziamenti per gestire lo stato di emergenza e i successivi 28,5 milioni decisi dal Cdm ieri. "Il Governo - scrive- ha messo a disposizione i fondi necessari, ma adesso pretendiamo che si faccia in fretta e che sia data una dimora a queste persone. Abbiamo fatto tanto e ...

Giuseppe Conte non è il ‘Premier’ della Repubblica Italiana : Lo troviamo pronunciato anche nei più importanti telegiornali nazionali, scritto anche negli articoli delle più grandi testate giornalistiche italiane: "il premier qui" "il premier lì" in riferimento al Presidente del Consiglio dei Ministri. Si tratta di un anglismo improprio, il cui uso è ormai vecchiotto, ma che continua ad essere del tutto improprio per motivi piuttosto semplici che chi scrive e parla (e ascolta e legge) dovrebbe tenere ...

Genova - 39 morti sotto al ponte Morandi crollato. «Non è stata una fatalità». Il Premier Conte : «Via alla revoca della concessione autostradale» : Il giorno dopo il crollo del ponte Morandi a Genova non si ferma la conta delle vittime: sono arrivate a 39 le vittime accertate. Il più giovane è un bambino di 7 anni e mezzo, Samuele,...

Crollo ponte Genova - il Premier Conte : "Revocheremo concessione Autostrade - non possiamo aspettare la Giustizia" : Il governo stanzia cinque milioni di euro per la rimozione delle macerie dopo la tragedia del ponte Morandi. Annunciato anche lo stato d'emergenza per 12 mesi

Genova - Conte : "Il mio giorno da Premier più difficile" : ...

Disastro ponte Genova - il Premier Conte : "Piano straordinario monitoraggio infrastrutture" : Gli aggiornamenti: http://www.lavocediGenova.it/2018/08/14/leggi-notizia/argomenti/cronaca-5/articolo/Disastro-a-Genova-il-crollo-impressionante-del-ponte-morandi-video-e-foto.html

Premier Conte a Genova con la Protezione civile : Sopralluogo del Premier Giuseppe Conte a Genova sul luogo del disastro sulla A10, ai margini della zona transennata per il crollo del ponte Morandi, viadotto autostradale che scavalca il corso del ...

Crollo ponte Genova : il Premier Giuseppe Conte sul luogo del disastro [GALLERY] : 1/3 Marco Alpozzi/LaPresse ...

Crollo ponte Genova - almeno 30 le vittime. Atteso il Premier Conte : Teleborsa, - Tragedia sull'autostrada A10 a Genova dove è crollato il viadotto Morandi. Si contano almeno 35 vittime, mentre sono circa una decina le persone ferite gravemente. Un bilancio che ...

