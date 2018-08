Il popolo italiano è con Salvini Lega-M5S un esempio in Europa

Razzismo - il ministro Fontana : “Abroghiamo la legge Mancino - no al pensiero unico contro il popolo italiano” : “Abroghiamo la legge Mancino, che in questi anni strani si è trasformata in una sponda normativa usata dai globalisti per ammantare di antifascismo il loro Razzismo anti-italiano“. Non è un comunicato di CasaPound, ma la proposta del ministro per la Famiglia, Lorenzo Fontana. “I burattinai della retorica del pensiero unico se ne facciano una ragione: il loro grande inganno è stato svelato”, aggiunge, bocciando con vigore ...

"Il razzismo è l'arma ideologica dei globalisti contro il popolo italiano". Lorenzo Fontana vuole abolire la Legge Mancino : "Abroghiamo la Legge Mancino, che in questi anni strani si è trasformata in una sponda normativa usata dai globalisti per ammantare di antifascismo il loro razzismo anti-italiano". A scriverlo in un post su Facebook il ministro della Famiglia e della Disabilità Lorenzo Fontana. "I burattinai della retorica del pensiero unico se ne facciano una ragione: il loro grande inganno è stato svelato".La Legge 25 giugno 1993, n. 205, ...

Mattarella : essenziale l'unità del popolo italiano : Roma, 19 lug., askanews, - 'Il Paese ha toccato con mano quanto sia essenziale l'unità del suo popolo, resa possibile dalla consapevolezza del bene comune. La democrazia ha portato decenni di pace, ...